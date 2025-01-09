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3 إصابات بحادث تصادم على طريق عمان الزرقاء .. وأعمال أشغال على طريق وادي عربة

1/9/2025 1:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على طريق عمان الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة جرى نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .
وبحسب التقرير اليومي لإدارة السير فقد تبين بأن سبب الحادث هو التتابع المروري وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات .
وأشارت الإدارة إلى وجود أعمال أشغال على طريق وادي عربة وتحديداً مقابل التدريب المهني ، حيث تتواجد مجموعات السير لغايات الدلالة والإرشاد في الموقع .








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