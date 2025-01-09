3 إصابات بحادث تصادم على طريق عمان الزرقاء .. وأعمال أشغال على طريق وادي عربة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على طريق عمان الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة جرى نقلها إلى مستشفى
الزرقاء الحكومي .
وبحسب التقرير اليومي لإدارة السير فقد تبين بأن سبب الحادث هو التتابع المروري وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات .
وأشارت الإدارة إلى وجود أعمال أشغال على طريق وادي عربة وتحديداً مقابل التدريب المهني ، حيث تتواجد مجموعات السير لغايات الدلالة والإرشاد في الموقع .
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