ترامب يجمع مبلغا قياسيا لحفل تنصيبه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جمع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه القادم، وهو مبلغ قياسي.وأبدى كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والمتبرعون الرئيسيون استعدادهم لتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم تمويل هذا الحدث.



وتم تأكيد التبرعات الخاصة التي تم جمعها حتى الآن من قبل شخص مطلع على حملة جمع التبرعات لكنه غير مخول بالتحدث علنا.



وقال الشخص إنه من المتوقع أن تجمع لجنة تنصيب أكثر من 200 مليون دولار بحلول نهاية الحملة.



ولم ترد لجنة تنصيب ترامب على الفور على طلب للتعليق أمس الأربعاء، ولم تكشف اللجنة بعد عن كيفية إنفاق هذه التبرعات.



وعادة ما تستخدم التبرعات الخاصة لتغطية تكاليف الأحداث المحيطة بحفل التنصيب، مثل التكاليف المتعلقة بمراسم أداء القسم نفسها، بالإضافة إلى العرض الافتتاحي والكرات الاحتفالية الفاخرة.



ويزيد المبلغ الكبير الذي جمعته لجنة تنصيب ترامب الرئاسية حتى الآن عن ضعف المبلغ الذي جمعه الرئيس جو بايدن قبل أربع سنوات، حيث جمع نحو 62 مليون دولار لحفل تنصيبه، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الاتحادية.



وحطم ترامب الرقم القياسي للتبرعات خلال حفل تنصيبه الأول في عام 2016 عندما جمع قرابة 107 ملايين دولار.



وحفل التنصيب الذي سيقام في 20 يناير المقبل بالعاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول، دعا ترامب إليه 50 ضيفا، وأبرز المدعوين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي دعوة استثنائية نادرة توجه لزعيم من بين أبرز المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة.

RT