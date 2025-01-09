5 قتلى على الأقل بحرائق التهمت آلاف المباني في لوس انجلوس (مشاهد مروعة)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس ولا تزال خارج السيطرة، محذرة من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.



وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا يوم أمس ، عبر إذاعة "كي إن إكس"، إنه "في وقت سابق من اليوم، أعلنّا عن سقوط قتيلين. للأسف ارتفع العدد إلى 5 مع استمرارنا في التقدم في هذه المنطقة".

وأضاف: "تذكروا أن الوضع لا يزال متقلبًا للغاية، والحريق لم يتم احتواؤه بتاتًا. أنا أصلي حقًا كي لا نجد المزيد (من القتلى)، لكنني لا أعتقد أن الحال ستكون كذلك".



وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أججتها رياح عاتية على أكثر من ألف مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، وأرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.



وامتلأ الهواء بسحابة كثيفة من الدخان والرماد، مما دفع إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا.



ويزيد الدخان الناتج عن الحرائق من الجسيمات الصغيرة في الهواء المعروفة بالمواد الجسيمية، التي يمكن أن تكون ضارة للصحة.



ويعد الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون حالات مثل أمراض القلب والرئة، الأكثر حساسية لتأثيرات ذلك.



ويقول المدير الطبي المساعد لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، بونيت جوبتا، إن الدخان الناتج عن الحرائق معروف بأنه يسبب النوبات القلبية ويزيد من سوء حالات الربو، وأن المنازل المشتعلة يمكن أن تطلق أيضًا السيانيد وثاني أكسيد الكربون.



وأضاف أن المرضى المصابين يظهرون في أقسام الطوارئ، بينما المستشفيات مليئة بالفعل بسبب موسم الإنفلونزا، وأن بعض المستشفيات قد تواجه أيضًا عمليات إخلاء بسبب الحرائق.



ووصف أحد الحرائق بأنه الأكثر تدميرًا في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس.



سكاي نيوز عربية



