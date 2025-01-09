بايدن يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات بكاليفورنيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن ألغي رحلته المقررة إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا، للتركيز على جهود الاستجابة الفيدرالية لهذه الحرائق.
وأضاف أن بايدن التقى مع ممثلي الشرطة وهيئة الإطفاء التي تكافح الحرائق في لوس أنجلوس، ووافق على إعلان حالة الطوارئ الكبرى في كاليفورنيا.
وحاصرت حرائق الغابات مدينة لوس أنجلوس منذ الثلاثاء، وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه ودفعت المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.
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