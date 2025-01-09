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بايدن يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات بكاليفورنيا

1/9/2025 12:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن ألغي رحلته المقررة إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا، للتركيز على جهود الاستجابة الفيدرالية لهذه الحرائق.
وأضاف أن بايدن التقى مع ممثلي الشرطة وهيئة الإطفاء التي تكافح الحرائق في لوس أنجلوس، ووافق على إعلان حالة الطوارئ الكبرى في كاليفورنيا.
وحاصرت حرائق الغابات مدينة لوس أنجلوس منذ الثلاثاء، وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه ودفعت المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.








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