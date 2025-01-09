طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة غدًا وتطورات حالة الطقس حتى السبت.



اليوم الخميس، تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. خلال الليل، يستمر الطقس باردًا بشكل عام مع بقاء الرياح معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من البادية.



الجمعة نهارًا، تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة.



كما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بأنه اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، بمشيئة الله، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم، ويتوقع هطول زخات مطرية متفرقة قد يصحبها الرعد وحبات البرد في بعض المناطق. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد من خطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات المطرية.

ويوم السبت، تكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة، ويميل الطقس إلى الاستقرار خلال الليل مع أجواء باردة عمومًا. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال النهار وتصبح خفيفة ليلاً.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

