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السعودية تقرر ابعاد أردني وعدم السماح له بالعودة

1/9/2025 12:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت السلطات السعودية إبعاد مقيم من الجنسية الأردنية وعدم السماح له بالعودة للعمل، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص آخر من الجنسية السعودية، بعد ارتكابهما مخالفة الغش في تصنيع الحلويات، بحيازة وعرض مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولا تحمل بيانات تجارية.
وفي التفاصيل، شهّرت وزارة التجارة السعودية بصاحب معمل حلويات والمدير المسؤول، من الجنسية السعودية والأردنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة الغش في تصنيع الحلويات بحيازة وعرض مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولا تحمل بيانات تجارية.
تمكنت الفرق الرقابية للوزارة أثناء قيامها بجولاتها التفتيشية في مدينة حائل من ضبط منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، كانت تستخدم في تصنيع وإعداد الحلويات، كما رصدت سوء تخزين المواد الأولية ومخالفة اشتراطات سلامة الأغذية.
وقد نشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل، المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، وإبعاد المقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل، بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقة المخالفين.








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