ارتفاع إجمالي قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 831

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة في وقت سابق من اليوم ذاته.



ووفقًا لبيان جيش الاحتلال ، فإن القتلى الثلاثة من الرقباء في الجيش، تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عامًا، وهم تابعون للكتيبة 46 من اللواء المدرع 401.



وبحسب تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال ، تعرض الجنود لعبوة ناسفة كبيرة انفجرت في دبابة في بيت حانون شمال قطاع غزة.



وفي نفس الهجوم، أصيب 3 جنود آخرين، بما في ذلك ضابط في حالة خطيرة، حسب الجيش.

وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 401.



وبهذا، ترتفع الحصيلة الإجمالية المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 831 ضابطًا وجنديًا، من بينهم 401 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.



أما الجرحى والمصابين من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، فبلغت أكثر من 5590 إصابة، من بينهم 2535 منذ التوغل البري.



وبحسب التقارير المعلنة، فإن عدد من أصيبوا بجروح خطيرة فاق 815، في حين أن من جراحهم متوسطة زاد على 1390، بين ضابط وجندي.

