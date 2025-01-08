الصليب الأحمر يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات إلى غزة في ظل المطر والبرد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
جنيف (أ ف ب): دعا الصليب الأحمر الدولي أمس الأربعاء إلى توصيل المساعدات الإنسانية «بأمان ومن دون عوائق» إلى قطاع غزة، حيث يموت الأطفال بسبب البرد بعد أن مزقته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وأدت الأمطار الغزيرة والسيول إلى إغراق الملاجئ المؤقتة التي يقيم فيها مئات الآلاف من النازحين، مع بلوغ مستوى المياه 30 سم داخل الخيام، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.
وحذر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، في بيان صحفي، من أنه «من دون الوصول الآمن، سيتجمد الأطفال حتى الموت. ومن دون الوصول الآمن، سوف تتضور الأسر جوعا. ومن دون الوصول الآمن، لا يستطيع عمال الإغاثة إنقاذ الأرواح».
وأضاف «ندائي العاجل إلى جميع الأطراف هو إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الآن».
ونقلاً عن الأمم المتحدة، بيّن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن ثمانية أطفال لقوا حتفهم بسبب البرد.
وأوضح شاباغين على أن «تقارير الأمم المتحدة الأخيرة عن وفاة أطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم في قطاع غزة تؤكد خطورة الأزمة الإنسانية».
وأكد «أكرر دعوتي الملحة لمنح العاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول الآمن ودون عوائق حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة».
يعيش النازحون في خيام مؤقتة أقاموها كيفما اتفق ويعانون من نقص الغذاء والماء والوقود والدواء، مع تحذير الأمم المتحدة لأشهر ضد المجاعة في القطاع الفقير المدمر والمكتظ بالسكان.
واستنادا للصليب الأحمر الدولي، يعيش «الكثير من الناس» في قطاع غزة في مخيمات مؤقتة من دون أن تتوفر لديهم حتى الضروريات الأساسية، مثل الأغطية.
ويعمل الهلال الأحمر الفلسطيني على توفير الخدمات الصحية والمساعدات الطارئة للسكان، ولكن «عدم إمكانية الوصول يجعل من المستحيل فعليا تقديم الدعم المناسب»، كما يوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتشير هذه المنظمة، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، إلى أن إغلاق إسرائيل للمعبر الحدودي الرئيسي في قطاع غزة، معبر رفح، في أوائل شهر مايو 2024، «كان له تأثير كبير على الوضع الإنساني» في قطاع غزة المحاصر في الأساس ولا تصله المساعدات حالياً سوى «بكميات ضئيلة».
من جهتها، احتجت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، على القيود التي تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية.
وقالت المنظمة غير الحكومية التي اضطرت إلى تعليق أنشطتها في الأراضي الفلسطينية منذ عدة أشهر، إن الوصول إلى الرعاية الصحية «مهدد بشكل خطير والصحة العقلية والجسدية للسكان في خطر وتشهد تدهورا».
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع تسبب في مقتل 45936 فلسطينيا وإصابة 109274 منذ السابع من أكتوبر 2023.
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