الصليب الأحمر يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات إلى غزة في ظل المطر والبرد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬بأمان‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬يموت‭ ‬الأطفال‭ ‬بسبب‭ ‬البرد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬

وأدت‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬والسيول‭ ‬إلى‭ ‬إغراق‭ ‬الملاجئ‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين،‭ ‬مع‭ ‬بلوغ‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬30‭ ‬سم‭ ‬داخل‭ ‬الخيام،‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭. ‬

وحذر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر،‭ ‬جاغان‭ ‬تشاباغين،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬الآمن،‭ ‬سيتجمد‭ ‬الأطفال‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭. ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬الآمن،‭ ‬سوف‭ ‬تتضور‭ ‬الأسر‭ ‬جوعا‭. ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬الآمن،‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ندائي‭ ‬العاجل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬هو‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

ونقلاً‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بيّن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬أطفال‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬بسبب‭ ‬البرد‭. ‬

وأوضح‭ ‬شاباغين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقارير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬أطفال‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تؤكد‭ ‬خطورة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬أكرر‭ ‬دعوتي‭ ‬الملحة‭ ‬لمنح‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬الآمن‭ ‬ودون‭ ‬عوائق‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‮»‬‭. ‬

يعيش‭ ‬النازحون‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬مؤقتة‭ ‬أقاموها‭ ‬كيفما‭ ‬اتفق‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والوقود‭ ‬والدواء،‭ ‬مع‭ ‬تحذير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لأشهر‭ ‬ضد‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفقير‭ ‬المدمر‭ ‬والمكتظ‭ ‬بالسكان‭. ‬

واستنادا‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي،‭ ‬يعيش‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬مؤقتة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتوفر‭ ‬لديهم‭ ‬حتى‭ ‬الضروريات‭ ‬الأساسية،‭ ‬مثل‭ ‬الأغطية‭. ‬

ويعمل‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬للسكان،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬فعليا‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المناسب‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭. ‬

وتشير‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة،‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إغلاق‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2024،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬ولا‭ ‬تصله‭ ‬المساعدات‭ ‬حالياً‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬بكميات‭ ‬ضئيلة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬احتجت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬على‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.

‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬مهدد‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬والصحة‭ ‬العقلية‭ ‬والجسدية‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬وتشهد‭ ‬تدهورا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬45936‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وإصابة‭ ‬109274‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬