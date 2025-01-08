Thursday, 09 January 2025 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسري يحسم لقب دوري الشركات

1/8/2025 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حسم‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬ووصل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬محققا‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬والأداء‭ ‬القوي‭ ‬والمميز‭.‬

وفرض‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الوسط‭ ‬والسرعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المبادرة‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬ليسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهدف‭ ‬نظيفة‭ ‬وجميلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحصة‭ ‬جاءت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬16‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬21‮»‬‭ ‬وهدف‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬31‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬شهد‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬الذي‭ ‬نشط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهجوم‭ ‬وخلق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬السانحة‭ ‬للتسجيل‭ ‬لكن‭ ‬براعة‭ ‬حراسة‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وسوء‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يستطيع‭ ‬الفريق‭ ‬التسجيل‭. ‬وسعى‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬لاستغلال‭ ‬اندفاع‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إضافة‭ ‬هدف‭ ‬رابع‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نجم‭ ‬اللقاء‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬74‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬محاولات‭ ‬عدة‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬بوراشد‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لبابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬86‮»‬‭. ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بأربعة‭ ‬أهدف‭ ‬لهدف‭.‬



MENAFN08012025000055011008ID1109070356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث