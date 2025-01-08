أسري يحسم لقب دوري الشركات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حسم‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬ووصل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬محققا‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬والأداء‭ ‬القوي‭ ‬والمميز‭.‬

وفرض‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الوسط‭ ‬والسرعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المبادرة‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬ليسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهدف‭ ‬نظيفة‭ ‬وجميلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحصة‭ ‬جاءت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬16‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬21‮»‬‭ ‬وهدف‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬31‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬شهد‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬الذي‭ ‬نشط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهجوم‭ ‬وخلق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬السانحة‭ ‬للتسجيل‭ ‬لكن‭ ‬براعة‭ ‬حراسة‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وسوء‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يستطيع‭ ‬الفريق‭ ‬التسجيل‭. ‬وسعى‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬لاستغلال‭ ‬اندفاع‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إضافة‭ ‬هدف‭ ‬رابع‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نجم‭ ‬اللقاء‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬74‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬محاولات‭ ‬عدة‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬بوراشد‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لبابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬86‮»‬‭. ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بأربعة‭ ‬أهدف‭ ‬لهدف‭.‬







