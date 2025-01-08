أسري يحسم لقب دوري الشركات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حسم فريق أسري بجدارة واستحقاق لقب مسابقة دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد فوزه على فريق بابكو انرجيز2 بأربعة أهداف لهدف. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ختام الأسبوع الثامن. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. ووصل فريق أسري إلى 19 نقطة محققا لقب المسابقة عن جدارة قبل جولتين من النهاية، بعد سلسلة من الانتصارات والأداء القوي والمميز.
وفرض فريق أسري هيمنته على مجريات الشوط الأول من خلال السيطرة على منطقة الوسط والسرعة من أجل المبادرة وتسجيل الأهداف ليسجل ثلاثة أهدف نظيفة وجميلة في هذه الحصة جاءت عن طريق اللاعب المتألق مصطفى يعقوب ثنائية في الدقيقة «16» والدقيقة «21» وهدف بواسطة اللاعب محمد حسن في الدقيقة «31».
الشوط الثاني شهد تحسن في أداء فريق بابكو انرجيز2 الذي نشط على مستوى الهجوم وخلق عدد من الفرص السانحة للتسجيل لكن براعة حراسة الخصم من جهة وسوء استغلال الفرص من المهاجمين من جهة أخرى لم يستطيع الفريق التسجيل. وسعى فريق أسري لاستغلال اندفاع الخصم من أجل إضافة هدف رابع وكان له ذلك بهدف نجم اللقاء مصطفى يعقوب الذي سجل ثلاثيته في اللقاء عند الدقيقة «74». وبعد محاولات عدة سجل اللاعب أيمن بوراشد الهدف الأول لبابكو انرجيز2 في الدقيقة «86». وانتهى اللقاء بفوز فريق أسري بأربعة أهدف لهدف.
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