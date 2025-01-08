الجمعة انطلاق الجولة الرابعة من يوم السباقات الوطنية بالحلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بانطلاق‭ ‬رابع‭ ‬جولات‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬بثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬محلية‭ ‬وأبرزها‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬وبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وفعالية‭ ‬تايم‭ ‬أتاك‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭.‬

وتبدأ‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬9‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬وتستمر‭ ‬الإثارة‭ ‬والسباقات‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬مساء،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬ستشهد‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة،‭ ‬وستتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬وتشجيع‭ ‬سائقهم‭ ‬المفضل‭ ‬مقابل‭ ‬سعر‭ ‬رمزي‭ ‬يبلغ‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للكبار‭ ‬و1‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬سنة،‭ ‬وتنظم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬انطلاق‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ولجنة‭ ‬سباقات‭ ‬الحلبة‭ ‬ولجنة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ولجنة‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت‭.‬

وتبدأ‭ ‬الفعاليات‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الجمعة‭ ‬بانطلاق‭ ‬التجارب‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬9‭:‬35‭ ‬صباحاً،‭ ‬تتبعها‭ ‬الحصة‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬3‭ ‬مساء‭ ‬والسباق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬6‭:‬20‭ ‬مساء،‭ ‬ولـ‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬لكلا‭ ‬السباقين‭. ‬أما‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فستنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬بالتجارب‭ ‬وتليها‭ ‬التأهيلات‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬3:50‭ ‬مساء‭ ‬ولـ‭ ‬14‭ ‬لفة‭.‬

كما‭ ‬تتواصل‭ ‬الفعاليات‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الجمعة‭ ‬بفعالية‭ ‬الـ‭ ‬ Time ‭ ‬ Attack ‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬بالتجارب،‭ ‬تتبعها‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬10‭:‬45‭ ‬صباحاً‭ ‬وتمام‭ ‬1‭:‬25‭ ‬مساء،‭ ‬والتصفيات‭ ‬الثانية‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬4‭:‬35‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية‭. ‬

ويشارك‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬19‭ ‬متسابقًا‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتنافسوا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬العوضي‭ ‬وبندر‭ ‬بهلول‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬حسن‭ ‬ونواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬وفهد‭ ‬الحشاش‭ ‬وبرادلي‭ ‬ستيوارت،‭ ‬ومارتا‭ ‬دي‭ ‬لورا،‭ ‬سعود‭ ‬التورا،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الفهرم‭ ‬ومجاهد‭ ‬الكشرم‭ ‬أما‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬فيتنافس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬علي‭ ‬بوشهري‭ ‬وسيف‭ ‬البوعينين‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬أحمد‭ ‬وناصر‭ ‬الخضراء‭ ‬وأشرف‭ ‬حمود‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬حامد‭ ‬الطيب،‭ ‬محمد‭ ‬الزيدان‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬الصادق‭.‬

أما‭ ‬مشاركو‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬فيشارك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حمد‭ ‬خميس،‭ ‬عيسى‭ ‬إبراهيم،‭ ‬معز‭ ‬الزهراوي،‭ ‬علي‭ ‬باقر،‭ ‬أندرياس‭ ‬بويلو‭ ‬ويبكي‭ ‬بويلو‭ ‬وذلك‭ ‬بسياراتهم‭ ‬الهوندا‭ ‬سيفيك،‭ ‬وعمر‭ ‬شاهين‭ ‬بسيارته‭ ‬الهوندا‭ ‬انتيغرا‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ولاقت‭ ‬جولاتها‭ ‬الماضية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولاتها‭ ‬المحلية،‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمتابعة‭ ‬إثارة‭ ‬جولات‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭.‬