الجمعة انطلاق الجولة الرابعة من يوم السباقات الوطنية بالحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تتواصل الإثارة على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» بانطلاق رابع جولات يوم السباقات الوطنية بثلاث بطولات محلية وأبرزها بطولة تحدي البحرين للسيارات وبطولة البحرين للدراجات النارية وفعالية تايم أتاك وذلك يوم غدٍ الجمعة.
وتبدأ الفعاليات في يوم السباقات الوطنية غدا الجمعة من 9:30 صباحاً وتستمر الإثارة والسباقات حتى 7 مساء، ومن المؤكد أن الجولة الرابعة ستشهد إثارة كبيرة ومشاركة واسعة، وستتمكن الجماهير من الحضور وتشجيع سائقهم المفضل مقابل سعر رمزي يبلغ 2 دينار بحريني للكبار و1 دينار بحريني للأطفال من 3 سنوات حتى 12 سنة، وتنظم حلبة البحرين الدولية انطلاق يوم السباقات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات ولجنة سباقات الحلبة ولجنة البحرين للدراجات النارية ولجنة الأوتوكروس والدريفت.
وتبدأ الفعاليات يوم غد الجمعة بانطلاق التجارب لبطولة البحرين للسيارات في 9:35 صباحاً، تتبعها الحصة التأهيلية في 12 مساء، بينما ينطلق السباق الأول في تمام 3 مساء والسباق الثاني في 6:20 مساء، ولـ 15 لفة لكلا السباقين. أما بطولة البحرين للدراجات النارية فستنطلق في تمام 10 صباحاً بالتجارب وتليها التأهيلات في 12 مساء، بينما ينطلق السباق في تمام 3:50 مساء ولـ 14 لفة.
كما تتواصل الفعاليات يوم غد الجمعة بفعالية الـ Time Attack في 10 صباحاً بالتجارب، تتبعها التصفيات الأولى في 10:45 صباحاً وتمام 1:25 مساء، والتصفيات الثانية تنطلق في 4:35 مساء، على مضمار الحلبة الداخلية.
ويشارك خلال هذه الجولة في بطولة الدراجات النارية 19 متسابقًا على خط الانطلاق، ومن المقرر أن يتنافسوا في فئة 1000 سي سي كل من حسن العوضي وبندر بهلول وعبد الرحمن حسن ونواف الشعيبي وفهد الحشاش وبرادلي ستيوارت، ومارتا دي لورا، سعود التورا، عبدالرحمن حسن وعبدالعزيز الفهرم ومجاهد الكشرم أما ضمن فئة 600 سي سي فيتنافس كل من الشيخ خالد بن محمد بن خالد آل خليفة، علي بوشهري وسيف البوعينين وعبدالرحمن أحمد وناصر الخضراء وأشرف حمود وأحمد عبدالرحمن، حامد الطيب، محمد الزيدان و محمد الصادق.
أما مشاركو بطولة البحرين للسيارات فيشارك كل من حمد خميس، عيسى إبراهيم، معز الزهراوي، علي باقر، أندرياس بويلو ويبكي بويلو وذلك بسياراتهم الهوندا سيفيك، وعمر شاهين بسيارته الهوندا انتيغرا.
وجدير بالذكر ان يوم السباقات الوطنية تنطلق في حلبة البحرين الدولية ولاقت جولاتها الماضية الكثير من المشاركة في بطولاتها المحلية، فلا تفوتوا الاستمتاع بمتابعة إثارة جولات البطولات المحلية.
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