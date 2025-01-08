إنجازات رياضية بارزة للبارالمبية خلال 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حققت اللجنة البارالمبية البحرينية خلال العام الجاري مجموعة من الإنجازات التي عكست تطور رياضة ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وأثبتت ما تتمتع به المملكة من مقومات راسخة على مستوى جميع الرياضات، الأمر الذي عزز من موقعها الريادي في استضافة كُبرى الأحداث الرياضية، إلى جانب دعم الرياضات البارالمبية، حيث باتت اللجنة البارالمبية البحرينية في وقتنا الحاضر بيت خبرة في مختلف الرياضات البارالمبية بما تملكه من خبرات في مختلف الجوانب البارالمبية.
وقد تأسست اللجنة البارالمبية البحرينية في عام 2017، بموجب القرار الصادر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومنذ تأسيسها، وضعت اللجنة أهدافاً واضحة تسعى لتحقيقها من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب والتطوير والدعم النفسي والاجتماعي للرياضيين، وتمثل هذه الأهداف التزام اللجنة بتعزيز مكانة مملكة البحرين في الساحة الرياضية الدولية، حيث ساهمت جهود اللجنة في إعداد رياضيين قادرين على المنافسة في أكبر البطولات العالمية، مما أسفر عن نتائج إيجابية ملحوظة خلال عام 2024، إذ حصدت مملكة البحرين 129 ميدالية متنوعة التصنيف، بما في ذلك 41 ميدالية ذهبية و44 ميدالية فضية و44 ميدالية برونزية.
ولم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، بل جاء نتيجة للخطط المستدامة والبرامج التدريبية المكثفة التي تم تنفيذها على مدار العام، وتوزعت الإنجازات المذكورة على مجموعة من البطولات والدورات الرياضية، من أبرزها دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة - الشارقة، وملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى، وبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، ومسابقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخليجية لألعاب القوى - عمان ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب - الإمارات، والمسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص - أبوظبي، وبطولة العالم لألعاب القوى - اليابان، ودورة الألعاب البارالمبية - باريس، ودورة ألعاب خالد بن حمد، ودورة الألعاب المدرسية - البحرين.
كما استضافت اللجنة البارالمبية البحرينية مجموعة من البطولات على أرض مملكة البحرين، منها: البطولة العربية البارالمبية للريشة الطائرة، والبطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة، إلى جانب بطولة العالم لتحدي البوتشيا، والبطولة العالمية الأولى للباراتايكوندو - بومسيه، بالإضافة إلى بطولة البحرين المفتوحة للباراتايكوندو، والبطولة العالمية البارالمبية للريشة الطائرة، الأمر الذي عكس قدرة المملكة على استضافة البطولات الرياضية البارالمبية، بما يعزز من السياحة الرياضية.
هذا، وتجاوزت إنجازات اللجنة البارالمبية البحرينية حدود الرياضة، حيث ساهمت في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية ورياضية مهمة، فعلى الصعيد الاجتماعي، زادت هذه الإنجازات من الوعي بأهمية دمج ذوي العزيمة في المجتمع، وأسهمت في تغيير النظرة التقليدية نحو قدراتهم الرياضية، أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أدت استضافة البطولات الدولية إلى جذب السياح والمشاركين، مما ساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة الرياضية في البلاد.
وتستمر اللجنة البارالمبية البحرينية في العمل على تطوير رياضة ذوي العزيمة، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بما يسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين على خريطة الرياضة البارلمبية العالمية.
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