إنجازات رياضية بارزة للبارالمبية خلال 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حققت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأثبتت‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬راسخة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬موقعها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كُبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحاضر‭ ‬بيت‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭ ‬بما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬البارالمبية‭.‬

وقد‭ ‬تأسست‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬ومنذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬وضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬أهدافاً‭ ‬واضحة‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للرياضيين،‭ ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬التزام‭ ‬اللجنة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬رياضيين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬ملحوظة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬حصدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬129‭ ‬ميدالية‭ ‬متنوعة‭ ‬التصنيف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬41‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬و44‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬و44‭ ‬ميدالية‭ ‬برونزية‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة،‭ ‬بل‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬للخطط‭ ‬المستدامة‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وتوزعت‭ ‬الإنجازات‭ ‬المذكورة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭ ‬الرياضية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬البارالمبية‭ ‬الرابعة‭ - ‬الشارقة،‭ ‬وملتقى‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وبطولة‭ ‬فزاع‭ ‬الدولية‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬ومسابقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬الخليجية‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ - ‬عمان‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الخليجية‭ ‬الأولى‭ ‬للشباب‭ - ‬الإمارات،‭ ‬والمسابقة‭ ‬الخليجية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ - ‬أبوظبي،‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ - ‬اليابان،‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ - ‬باريس،‭ ‬ودورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ - ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬استضافت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منها‭: ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬والبطولة‭ ‬الدولية‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لتحدي‭ ‬البوتشيا،‭ ‬والبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬للباراتايكوندو‭ - ‬بومسيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للباراتايكوندو،‭ ‬والبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عكس‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬البارالمبية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭.‬

هذا،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬إنجازات‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬حدود‭ ‬الرياضة،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬ورياضية‭ ‬مهمة،‭ ‬فعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬زادت‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬النظرة‭ ‬التقليدية‭ ‬نحو‭ ‬قدراتهم‭ ‬الرياضية،‭ ‬أما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فقد‭ ‬أدت‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬السياح‭ ‬والمشاركين،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتستمر‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضة‭ ‬البارلمبية‭ ‬العالمية‭.‬







