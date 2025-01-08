تذاكر مجانية وجوائز للجمهورمشاركات كبيرة في الجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يتجدد الحماس مع منافسات السباقات الدولية التي يشهدها مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل من خلال إقامة سباق الجولة الثانية من سلسلة سباقات النسخة الرابعة لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل يوم الجمعة العاشر من يناير 2025 وبمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم وذلك ضمن السباق الـ12 لموسم السباقات.
وتقام بطولة البحرين الدولية بدعم الشركاء من خلال تقديم الرعاية البلاتينية من مجموعة بابكو إنرجيز، شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، شركة بيون، بنك البحرين الوطني، شركة سيباركو، شركة هاودن، شركة يوسف بن أحمد كانو. كما تشمل الرعاية الذهبية كلًا من بنك السلام، بنك البحرين والكويت، وطيران تيكسيل، بالإضافة إلى طيران الخليج «الناقل الرسمي، شركة إبراهيم خليل كانو «لكزس» السيارة الرسمية»، مركز البحرين للمجوهرات – جراند سيكو «الساعة الرسمية».
تمثل بطولة البحرين الدولية نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل البحرينية خصوصاً بعد النجاحات المميزة التي حققتها النسخ الثلاث الماضية، عبر استقطاب مجموعة من الجياد العالمية ذات التصنيفات العالية إلى جانب حضور مدربين وفرسان عالميين مما يعزز مكانة مملكة البحرين على خريطة سباقات رياضة الخيل العالمية، كما تمثل إضافة لتطوير السباقات الموسمية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
تشتمل بطولة البحرين الدولية على سلسلة من السباقات عبر 12 شوطاً تقام على سباقات متفرقة بواقع شوطين في كل سباق خلال موسم السباقات، إذ أقيمت الجولة الأولى للبطولة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 وفاز خلالها الجواد البحريني «سويفت أست» بالشوط الدولي الأول، والجواد الإيرلندي «سينلين» بالشوط الدولي الثاني.
وتستمر سباقات البطولة حتى الجولة الأخيرة في مارس 2025، وستحدد النتائج النهائية للبطولة بناءً على نقاط الفوز التي تحققها الجياد المشاركة في أشواط البطولة.
وقد تقرر طرح تذاكر مجانية لجميع الجماهير لحضور السباق، حيث سيتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني Bahrainturfclub . com ، فيما ستقدم بتقديم جوائز خاصة ومتنوعة لجمهور السباق، حيث ستكون الدعوة مفتوحة لكافة الجماهير للحضور والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية المميزة مع منافسات وفعاليات السباق.
وقد سجلت التداخيل النهائية للسباق مشاركة كبيرة هي الأعلى هذا الموسم بمشاركة 113 جواداً ستتنافس على الكؤوس في الأشواط العشرة للسباق، حيث شهدت قائمة الجياد المشاركة في ثالث أشواط البطولة الدولية والذي سيقام خلال الشوط التاسع للسباق وذلك على كأس الدانة والمخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2000 متر مشاركة 16 جواداً تمثل الإسطبلات البحرينية والخارجية «لوكاندر – بوندس بوي – ميرلنز بيرد – يونغ أيرلند – بليك – غولمارغ – سيغنالمان – مستر ألن
– سنيلين – الوسمي – بوكس تو بوكس – ليون أوف وار – ماجستيك – فيغاس جاك – ويست سوفولك – سوليدير إمباير».
فيما سيقام رابع أشواط البطولة الدولية خلال الشوط العاشر للسباق على كأس الرفاع (برعاية بنك البحرين والكويت) والمخصص لجياد سباق التوازن «مستورد » مسافة 1200 متر مستقيم وبمشاركة كبيرة بلغت 18 جواداً تمثل الإسطبلات البحرينية والخارجية « غيت إت – ديب إنتريكي – جيوبلي والك – سالفوتشيو – مهمنتو – روكت رودني – إن فيغل – جهانجير
– ذا برنت – سلتيك تشامبيون
- نوماديك إمباير – سبانغلد ماك – والبا نك – لندن لوك – سكويلر – غراند سيتي هول – سكويلر – رومان دراغون – كيوانو». إلى جانب أشواط بطولة البحرين الدولية، سيشهد السباق الثاني عشر إقامة 8 أشواط أخرى.
الجياد المشاركة في السباق:
الشوط الأول: كأس الواهو لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1200 متر، والجياد المشاركة: «كروشان 1926 – طويسان 1844 – المعنقي 1846 – الصقلاوي 1874 – الصقلاوي M 1105 – الصويتي M 1063 – كحيلان ولد أم زرير 1838
-دهمان 1933 - ملولشان 1912 – عبيان 1847 – عبيان 1893 – مصنان M 908 – طويسان 1936 – الصويتية 1849».
الشوط الثاني: كأس لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» لمسافة 1000 متر، والجياد المشاركة: «مبلش – زيل – الهدبا – شنغار – يازار – مسايل – عالية – القمرية – قمرية».
الشوط الثالث: كأس لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1200 متر مستقيم، والجياد المشاركة: «دارك سبيس – لطيف – شداد – بات موبايل – حمية – ناهي – مغامر – مدار – أرياف – كارولينا ريبر – النايله – قمران – رانغ إيغل – موناكو».
الشوط الرابع: كأس لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1200 متر مستقيم، والجياد المشاركة: «كاسب – لابا لابا – فينتشورا ريبل – إدوارد كورنيلوس – إبن عربي – إنديسبنسبل – ياليل – الأبرار – ليكليز ديستيني – ترابل هنتر».
الشوط الخامس: كأس لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1400 متر، والجياد المشاركة: «لازاروس دريم – هار تيل – روزفلتس غريت – بي لكي ماي سن – مبتدأ – ويسترن – كاثرين بار – إتش إم إس إنديفور – مجتهد – بورغاتوري – تورنا – سبيد تشانس – كارنيجي هال – فوربدن لاند – شيلد وال – دارك غايد – ناين بيلو زيرو - وايرتاب ».
الشوط السادس: كأس InspireU لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد» لمسافة 1800 متر، والجياد المشاركة، «جيمي شيلتر – فيرث أوف كلايد – إنسبيرتد – مونتي باي – ماستر بامبو – دبل جامب – غالوبنغ أون -باثر».
الشوط السابع: كأس Jeel ICT «لجياد سباق التوازن» إنتاج محلي «لمسافة 2200 متر، والجياد المشاركة: «كامبولينا – زيشان – داحس – بيجاسوس – خوافي – ليبرا – بوش بليس – فهده – زومان – لايرا – النادر – فكريه – مستديم».
الشوط الثامن: كأس لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2400 متر، والجياد المشاركة: « إلومنتد – ميس إيفون – إندفاع
– فورث تايم لاكي – تقارير – ملكي – قمران – كنغ أوف ذي ثرون – مكاك – وايلد هيرو – بيج وود ميك».
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