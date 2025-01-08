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تذاكر مجانية وجوائز للجمهورمشاركات كبيرة في الجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية

1/8/2025 7:16:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يتجدد‭ ‬الحماس‭ ‬مع‭ ‬منافسات‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬سباقات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ملاك‭ ‬ومدربين‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الـ12‭ ‬لموسم‭ ‬السباقات‭.‬

وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بدعم‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬البلاتينية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو،‭ ‬شركة‭ ‬هاودن،‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬كلًا‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وطيران‭ ‬تيكسيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬‮«‬الناقل‭ ‬الرسمي،‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬‮«‬لكزس‮»‬‭ ‬السيارة‭ ‬الرسمية‮»‬،‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ ‭ ‬جراند‭ ‬سيكو‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

تمثل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬عبر‭ ‬استقطاب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬مدربين‭ ‬وفرسان‭ ‬عالميين‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬سباقات‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬لتطوير‭ ‬السباقات‭ ‬الموسمية‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

تشتمل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬عبر‭ ‬12‭ ‬شوطاً‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬متفرقة‭ ‬بواقع‭ ‬شوطين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬السباقات،‭ ‬إذ‭ ‬أقيمت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وفاز‭ ‬خلالها‭ ‬الجواد‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬سويفت‭ ‬أست‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬الأول،‭ ‬والجواد‭ ‬الإيرلندي‭ ‬‮«‬سينلين‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭.‬

وتستمر‭ ‬سباقات‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬وستحدد‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭.‬

وقد‭ ‬تقرر‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬لجميع‭ ‬الجماهير‭ ‬لحضور‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني Bahrainturfclub ‭.‬ com ‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ستقدم‭ ‬بتقديم‭ ‬جوائز‭ ‬خاصة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬لجمهور‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الدعوة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لكافة‭ ‬الجماهير‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المميزة‭ ‬مع‭ ‬منافسات‭ ‬وفعاليات‭ ‬السباق‭.‬

وقد‭ ‬سجلت‭ ‬التداخيل‭ ‬النهائية‭ ‬للسباق‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بمشاركة‭ ‬113‭ ‬جواداً‭ ‬ستتنافس‭ ‬على‭ ‬الكؤوس‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬العشرة‭ ‬للسباق،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬للسباق‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الدانة‭ ‬والمخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭ ‬‮«‬لوكاندر‭ ‬ ‭ ‬بوندس‭ ‬بوي‭ ‬ ‭ ‬ميرلنز‭ ‬بيرد‭ ‬ ‭ ‬يونغ‭ ‬أيرلند‭ ‬ ‭ ‬بليك‭ ‬ ‭ ‬غولمارغ‭ ‬ ‭ ‬سيغنالمان‭ ‬ ‭ ‬مستر‭ ‬ألن‭
 ‭ ‬سنيلين‭ ‬ ‭ ‬الوسمي‭ ‬ ‭ ‬بوكس‭ ‬تو‭ ‬بوكس‭ ‬ ‭ ‬ليون‭ ‬أوف‭ ‬وار‭ ‬ ‭ ‬ماجستيك‭ ‬ ‭ ‬فيغاس‭ ‬جاك‭ ‬ ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ ‭ ‬سوليدير‭ ‬إمباير‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬سيقام‭ ‬رابع‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬للسباق‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الرفاع‭ (‬برعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭) ‬والمخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‭ ‬‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬18‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭ ‬‮«‬‭ ‬غيت‭ ‬إت‭ ‬ ‭ ‬ديب‭ ‬إنتريكي‭ ‬ ‭ ‬جيوبلي‭ ‬والك‭ ‬ ‭ ‬سالفوتشيو‭ ‬ ‭ ‬مهمنتو‭ ‬ ‭ ‬روكت‭ ‬رودني‭ ‬ ‭ ‬إن‭ ‬فيغل‭ ‬ ‭ ‬جهانجير‭
 ‭ ‬ذا‭ ‬برنت‭ ‬ ‭ ‬سلتيك‭ ‬تشامبيون‭
- ‬نوماديك‭ ‬إمباير‭ ‬ ‭ ‬سبانغلد‭ ‬ماك‭ ‬ ‭ ‬والبا‭ ‬نك‭ ‬ ‭ ‬لندن‭ ‬لوك‭ ‬ ‭ ‬سكويلر‭ ‬ ‭ ‬غراند‭ ‬سيتي‭ ‬هول‭ ‬ ‭ ‬سكويلر‭ ‬ ‭ ‬رومان‭ ‬دراغون‭ ‬ ‭ ‬كيوانو‮»‬‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أشواط‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬سيشهد‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬إقامة‭ ‬8‭ ‬أشواط‭ ‬أخرى‭. ‬

الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬الواهو‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬من‭ ‬خيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬كروشان‭ ‬1926‭ ‬ ‭ ‬طويسان‭ ‬1844‭ ‬ ‭ ‬المعنقي‭ ‬1846‭ ‬ ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1874‭ ‬ الصقلاوي‭ ‬ M 1105‭ ‬ ‭ ‬الصويتي‭ ‬ M 1063‭ ‬ ‭ ‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير‭ ‬1838‭
-‬دهمان‭ ‬1933‭ - ‬ملولشان‭ ‬1912‭ ‬ ‭ ‬عبيان‭ ‬1847‭ ‬ ‭ ‬عبيان‭ ‬1893‭ ‬ ‭ ‬مصنان‭ ‬ M 908‭ ‬ ‭ ‬طويسان‭ ‬1936‭ ‬ ‭ ‬الصويتية‭ ‬1849‮»‬‭.

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬مبلش‭ ‬ ‭ ‬زيل‭ ‬ ‭ ‬الهدبا‭ ‬ ‭ ‬شنغار‭ ‬ ‭ ‬يازار‭ ‬ ‭ ‬مسايل‭ ‬ ‭ ‬عالية‭ ‬ ‭ ‬القمرية‭ ‬ ‭ ‬قمرية‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬دارك‭ ‬سبيس‭ ‬ ‭ ‬لطيف‭ ‬ ‭ ‬شداد بات‭ ‬موبايل‭ ‬ ‭ ‬حمية‭ ‬ ‭ ‬ناهي‭ ‬ ‭ ‬مغامر‭ ‬ ‭ ‬مدار‭ ‬ ‭ ‬أرياف‭ ‬ ‭ ‬كارولينا‭ ‬ريبر‭ ‬ ‭ ‬النايله‭ ‬ ‭ ‬قمران‭ ‬ ‭ ‬رانغ‭ ‬إيغل‭ ‬ ‭ ‬موناكو‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬كاسب‭ ‬ ‭ ‬لابا‭ ‬لابا‭ ‬ ‭ ‬فينتشورا‭ ‬ريبل‭ ‬ ‭ ‬إدوارد‭ ‬كورنيلوس‭ ‬ ‭ ‬إبن‭ ‬عربي‭ ‬ ‭ ‬إنديسبنسبل‭ ‬ ‭ ‬ياليل‭ ‬ ‭ ‬الأبرار‭ ‬ ‭ ‬ليكليز‭ ‬ديستيني‭ ‬ ‭ ‬ترابل‭ ‬هنتر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬لازاروس‭ ‬دريم‭ ‬ ‭ ‬هار‭ ‬تيل‭ ‬ ‭ ‬روزفلتس‭ ‬غريت‭ ‬ ‭ ‬بي‭ ‬لكي‭ ‬ماي‭ ‬سن‭ ‬ ‭ ‬مبتدأ‭ ‬ ‭ ‬ويسترن‭ ‬ ‭ ‬كاثرين‭ ‬بار‭ ‬ ‭ ‬إتش‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬إنديفور‭ ‬ ‭ ‬مجتهد‭ ‬ ‭ ‬بورغاتوري‭ ‬ ‭ ‬تورنا‭ ‬ ‭ ‬سبيد‭ ‬تشانس‭ ‬ ‭ ‬كارنيجي‭ ‬هال‭ ‬ ‭ ‬فوربدن‭ ‬لاند‭ ‬ ‭ ‬شيلد‭ ‬وال‭ ‬ ‭ ‬دارك‭ ‬غايد‭ ‬ ‭ ‬ناين‭ ‬بيلو‭ ‬زيرو‭ - ‬وايرتاب‭ ‬‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬كأس‭ ‬ InspireU ‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة،‭ ‬‮«‬جيمي‭ ‬شيلتر‭ ‬ ‭ ‬فيرث‭ ‬أوف‭ ‬كلايد‭ ‬ ‭ ‬إنسبيرتد‭ ‬ ‭ ‬مونتي‭ ‬باي‭ ‬ ‭ ‬ماستر‭ ‬بامبو‭ ‬ ‭ ‬دبل‭ ‬جامب‭ ‬ ‭ ‬غالوبنغ‭ ‬أون‭ -‬باثر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬ Jeel ‭ ‬ ICT ‭ ‬‮«‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‮»‬‭ ‬إنتاج‭ ‬محلي‭ ‬‮«‬لمسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬كامبولينا‭ ‬ ‭ ‬زيشان‭ ‬ ‭ ‬داحس‭ ‬ ‭ ‬بيجاسوس‭ ‬ ‭ ‬خوافي‭ ‬ ‭ ‬ليبرا‭ ‬ ‭ ‬بوش‭ ‬بليس‭ ‬ ‭ ‬فهده‭ ‬ ‭ ‬زومان‭ ‬ ‭ ‬لايرا‭ ‬ ‭ ‬النادر‭ ‬ ‭ ‬فكريه‭ ‬ ‭ ‬مستديم‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬‭ ‬إلومنتد‭ ‬ ‭ ‬ميس‭ ‬إيفون‭ ‬ ‭ ‬إندفاع‭
 ‭ ‬فورث‭ ‬تايم‭ ‬لاكي‭ ‬ ‭ ‬تقارير‭ ‬ ‭ ‬ملكي‭ ‬ ‭ ‬قمران‭ ‬ ‭ ‬كنغ‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ثرون‭ ‬ ‭ ‬مكاك‭ ‬ ‭ ‬وايلد‭ ‬هيرو‭ ‬ ‭ ‬بيج‭ ‬وود‭ ‬ميك‮»‬‭.‬

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