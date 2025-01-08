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برنامج حافل ينتظر بطولة سموه للقدرةخالد بن حمد: بطولات القدرة ماضية في الازدهار والتطور

1/8/2025 7:16:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخاصة‭ ‬والسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬التأهيلية‭ ‬والمحلية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬و11‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬الحالي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬بطولات‭ ‬القدرة‭ ‬ماضية‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والرؤية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬إنجازات‭ ‬بفضل‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬وكتبت‭ ‬أروع‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭.‬

وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬تمثل‭ ‬عاملا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الفرسان‭ ‬والجياد‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬رحبة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭.‬

ووجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬وكافة‭ ‬اللجان‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬للمشاركين،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭: ‬فخورون‭ ‬بتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومنتسبي‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬للبطولة‭ ‬حافز‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬البطولة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬تنظيمية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬عبر‭ ‬التحضيرات‭ ‬المتواصلة‭ ‬لكافة‭ ‬اللجان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬نجاح‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬للبطولة‭ ‬الغالية،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬وكافة‭ ‬اللجان‭ ‬سيبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬كافة‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الإسطبلات‭ ‬الخاصة‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه،‭ ‬بالدعم‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬بطولات‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬كراع‭ ‬ماسي،‭ ‬وشركة‭ ‬بناء‭ ‬وبنك‭ ‬السلام‭ ‬كرعاة‭ ‬بلاتينيين،‭ ‬والراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬بنك GFH ‭ ‬،‭ ‬والراعي‭ ‬الفضي‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬والراعي‭ ‬البرونزي‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

برنامج‭ ‬حافل

وستشهد‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬برنامجاً‭ ‬حافلا‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

الخميس‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬سيقام‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬لجياد‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬ومسافة‭ ‬120‭ ‬كم،‭ ‬والفحص‭ ‬البيطري‭ ‬لجياد‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬ومسافة‭ ‬80‭ ‬كم‭ ‬ومسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭.‬

الجمعة‭ ‬10‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬سيقام‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬والسباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم،‭ ‬والسباقات‭ ‬المحلية‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬و80‭ ‬و40‭ ‬كم‭.‬

الجمعة‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬ستشهد‭ ‬القرية‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخاصة‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم،‭ ‬وسيتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬السباق‭.‬

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