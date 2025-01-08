برنامج حافل ينتظر بطولة سموه للقدرةخالد بن حمد: بطولات القدرة ماضية في الازدهار والتطور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ينظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة لمسافة 120 كم للإسطبلات الخاصة والسباقات الدولية التأهيلية والمحلية وذلك في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة الخميس والجمعة والسبت 9 و10 و11 يناير 2025 الحالي.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن بطولات القدرة ماضية نحو المزيد من التطور والازدهار في ظل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والرؤية التي وضعها سموه في مواصلة ارتقاء هذه الرياضة العريقة والتي سجلت إنجازات بفضل اهتمام ودعم سموه في المحافل الخارجية وكتبت أروع قصص النجاح في المحافل الخارجية.
وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن البطولات المحلية تمثل عاملا مهما في تهيئة الفرسان والجياد للاستحقاقات الخارجية، وتفتح آفاقا رحبة في مواصلة اكتشاف المواهب الشابة التي ينتظرها مستقبل واعد في رياضة القدرة.
ووجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وكافة اللجان بذل الجهود لتهيئة الأجواء المثالية للمشاركين، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في البطولة.
عيسى بن عبدالله: فخورون بتنظيم بطولة خالد بن حمد
من جانبه، أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة عن فخر واعتزاز الاتحاد ومنتسبي رياضة القدرة بتنظيم بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة، مشيرا إلى أن رعاية سموه للبطولة حافز للاتحاد في مواصلة الارتقاء بهذه الرياضة العريقة.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة أن الاتحاد حريص على إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية بعد أن وضع خطة متكاملة عبر التحضيرات المتواصلة لكافة اللجان من أجل تسجيل نجاح جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد للبطولة الغالية، مبينا أن الاتحاد وكافة اللجان سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق كافة الأهداف المرجوة، متمنيا التوفيق والنجاح للفرسان المشاركين من الإسطبلات الخاصة.
وأشاد سموه، بالدعم التي تحظى به بطولات القدرة من بابكو إنرجيز كراع ماسي، وشركة بناء وبنك السلام كرعاة بلاتينيين، والراعي الذهبي بنك GFH ، والراعي الفضي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والراعي البرونزي مجلس التنمية الاقتصادية.
برنامج حافل
وستشهد قرية البحرين الدولية للقدرة برنامجاً حافلا للبطولة على مدار 3 أيام على النحو الآتي:
الخميس 9 يناير 2025 سيقام الفحص البيطري لجياد السباقات الدولية لمسافة 100 كم ومسافة 120 كم، والفحص البيطري لجياد السباقات المحلية لمسافة 100 كم ومسافة 80 كم ومسافة 40 كم.
الجمعة 10 يناير 2025 سيقام السباق الدولي لمسافة 120 كم والسباق الدولي لمسافة 100 كم، والسباقات المحلية لمسافة 100 كم و80 و40 كم.
الجمعة 11 يناير 2025 ستشهد القرية انطلاق السباق الرئيسي على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم، وسيتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد ختام السباق.
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