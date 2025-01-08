Thursday, 09 January 2025 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قراءة في الجولة الخامسة لدوري زين السلاويصدارة محرقاوية مؤقتة.. والحالة يمطر سلة الاتحاد

1/8/2025 7:16:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬49/90‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬حسم‭ ‬المحرق‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬لصالحه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬105/112‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليًا‭ ‬وكان‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬67/71‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬الحالة‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ (‬91/121‭).‬

صدارة‭ ‬محرقاوية‭ ‬مؤقتة

تصدر‭ ‬المحرق‭ ‬مؤقتًا‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬السلاوي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قمة‭ ‬الجولة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬أصبح‭ ‬مجموع‭ ‬نقاطه‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬ومتقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬عن‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭.‬

لقاء‭ ‬القمة

جمع‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬فيه‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬وخطف‭ ‬نقاط‭ ‬المواجهة‭ ‬لصالحه،‭ ‬وصعد‭ ‬لصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الأهلي‭ ‬بخسارته‭ ‬لقاءه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وتراجع‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

تألق‭ ‬حالاوي

تألق‭ ‬لاعبو‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬مواجهتم‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وأحرز‭ ‬الفريق‭ ‬121‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الفريق،‭ ‬وتميز‭ ‬لاعبو‭ ‬الحالة‭ ‬بتسجيلم‭ ‬17‭ ‬تصويبة‭ ‬ثلاثية‭ ‬بمجموع‭ ‬51‭ ‬نقطة‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بتفوقهم‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭.‬

ميتشل‭ ‬هداف‭ ‬الجولة

واصل‭ ‬محترف‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬توني‭ ‬ميتشل‭ ‬تقديم‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬بإحرازه‭ ‬44‭ ‬نقطة،‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬7‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬و13‭ ‬متابعة،‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬ونال‭ ‬ميتشل‭ ‬تشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬فريقه‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬الحضور‭ ‬بالعطاء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭.‬

محترفا‭ ‬الحالة‭ ‬

واصل‭ ‬محترفا‭ ‬الحالة‭ ‬تقديم‭ ‬عروضهما‭ ‬المميزة‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬نصف‭ ‬المجموع‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬فريقهما‭ ‬قوامه‭ ‬61‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬يونج‭ ‬بتسجيله‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬بنسبة‭ ‬نجاح‭ ‬عالية‭ ‬86 ‭??‬ ،‭ ‬بينما‭ ‬لاوسون‭ ‬صوّب‭ ‬خمس‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إحرازها‭ ‬جميعها‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭??‬ ،‭ ‬وبهذا‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬والمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬لتثبيت‭ ‬أقدامه‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭.‬

فوز‭ ‬ثانٍ‭ ‬لمدينة‭ ‬عيسى

تمكن‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬بالرجوع‭ ‬لسكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬مجددًا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لقاءين‭ ‬على‭ ‬منافسين‭ ‬مباشرين‭ ‬سترة‭ ‬وسماهيج،‭ ‬مما‭ ‬مكّن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بمجموع‭ ‬6‭ ‬نقاط

النويدرات‭ ‬يعزز‭ ‬صدارته

عزز‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬صدارته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬محققًا‭ ‬الانتصار‭ ‬الرابع‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وقدم‭ ‬الفريق‭ ‬مستوىً‭ ‬ثابتًا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬لقاءاته‭ ‬بفارق‭ ‬مريح،‭ ‬ليؤكد‭ ‬طموحه‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب،‭ ‬وتأهله‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭. ‬

لوفتون‭ ‬يسجل‭ ‬ظهوره‭ ‬الأخير‭ ‬

سجل‭ ‬محترف‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬زاك‭ ‬لوفتون‭ ‬ظهوره‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬فريقه،‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬اللبناني‭ ‬تحديدًا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الحكمة،‭ ‬وقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬مستوىً‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المحرقاوي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬جديد‭ ‬يحل‭ ‬بديلاً‭ ‬إلى‭ ‬لوفتون‭.‬

تألق‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وعبدالقادر

قدّم‭ ‬اللاعبان‭ ‬المميزان‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وعبدالقادر‭ ‬ثاني‭ ‬نفسيها‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬فريقهما‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وسجل‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭ ‬متابعات‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬بينما‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬ثاني‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬كانت‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة،‭ ‬وكان‭ ‬توقيت‭ ‬إحرازه‭ ‬مهمًا،‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭.‬

سلاح‭ ‬الأهلي

برز‭ ‬توماس‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬وكان‭ ‬السلاح‭ ‬الأبرز‭ ‬للأهلي‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬و14‭ ‬متابعة،‭ ‬وكان‭ ‬ثاني‭ ‬هدافي‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬توني‭ ‬ميتشل‭.‬

ترتيب‭ ‬الفرق

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المحرق‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬ثانيًا‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الحالة‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فالأهلي‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬النجمة‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬ويملك‭ ‬لقاءين‭ ‬مؤجلين‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬والمنامة‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬النويدرات‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سترة‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬البحرين‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

MENAFN08012025000055011008ID1109070348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث