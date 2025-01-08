قراءة في الجولة الخامسة لدوري زين السلاويصدارة محرقاوية مؤقتة.. والحالة يمطر سلة الاتحاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬49/90‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬حسم‭ ‬المحرق‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬لصالحه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬105/112‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليًا‭ ‬وكان‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬67/71‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬الحالة‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ (‬91/121‭).‬

صدارة‭ ‬محرقاوية‭ ‬مؤقتة

تصدر‭ ‬المحرق‭ ‬مؤقتًا‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬السلاوي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قمة‭ ‬الجولة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬أصبح‭ ‬مجموع‭ ‬نقاطه‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬ومتقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬عن‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭.‬

لقاء‭ ‬القمة

جمع‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬فيه‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬وخطف‭ ‬نقاط‭ ‬المواجهة‭ ‬لصالحه،‭ ‬وصعد‭ ‬لصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الأهلي‭ ‬بخسارته‭ ‬لقاءه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وتراجع‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

تألق‭ ‬حالاوي

تألق‭ ‬لاعبو‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬مواجهتم‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وأحرز‭ ‬الفريق‭ ‬121‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الفريق،‭ ‬وتميز‭ ‬لاعبو‭ ‬الحالة‭ ‬بتسجيلم‭ ‬17‭ ‬تصويبة‭ ‬ثلاثية‭ ‬بمجموع‭ ‬51‭ ‬نقطة‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بتفوقهم‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭.‬

ميتشل‭ ‬هداف‭ ‬الجولة

واصل‭ ‬محترف‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬توني‭ ‬ميتشل‭ ‬تقديم‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬بإحرازه‭ ‬44‭ ‬نقطة،‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬7‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬و13‭ ‬متابعة،‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬ونال‭ ‬ميتشل‭ ‬تشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬فريقه‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬الحضور‭ ‬بالعطاء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭.‬

محترفا‭ ‬الحالة‭ ‬

واصل‭ ‬محترفا‭ ‬الحالة‭ ‬تقديم‭ ‬عروضهما‭ ‬المميزة‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬نصف‭ ‬المجموع‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬فريقهما‭ ‬قوامه‭ ‬61‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬يونج‭ ‬بتسجيله‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬بنسبة‭ ‬نجاح‭ ‬عالية‭ ‬86 ‭??‬ ،‭ ‬بينما‭ ‬لاوسون‭ ‬صوّب‭ ‬خمس‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إحرازها‭ ‬جميعها‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭??‬ ،‭ ‬وبهذا‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬والمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬لتثبيت‭ ‬أقدامه‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭.‬

فوز‭ ‬ثانٍ‭ ‬لمدينة‭ ‬عيسى

تمكن‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬بالرجوع‭ ‬لسكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬مجددًا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لقاءين‭ ‬على‭ ‬منافسين‭ ‬مباشرين‭ ‬سترة‭ ‬وسماهيج،‭ ‬مما‭ ‬مكّن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بمجموع‭ ‬6‭ ‬نقاط

النويدرات‭ ‬يعزز‭ ‬صدارته

عزز‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬صدارته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬محققًا‭ ‬الانتصار‭ ‬الرابع‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وقدم‭ ‬الفريق‭ ‬مستوىً‭ ‬ثابتًا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬لقاءاته‭ ‬بفارق‭ ‬مريح،‭ ‬ليؤكد‭ ‬طموحه‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب،‭ ‬وتأهله‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭. ‬

لوفتون‭ ‬يسجل‭ ‬ظهوره‭ ‬الأخير‭ ‬

سجل‭ ‬محترف‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬زاك‭ ‬لوفتون‭ ‬ظهوره‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬فريقه،‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬اللبناني‭ ‬تحديدًا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الحكمة،‭ ‬وقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬مستوىً‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المحرقاوي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬جديد‭ ‬يحل‭ ‬بديلاً‭ ‬إلى‭ ‬لوفتون‭.‬

تألق‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وعبدالقادر

قدّم‭ ‬اللاعبان‭ ‬المميزان‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وعبدالقادر‭ ‬ثاني‭ ‬نفسيها‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬فريقهما‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وسجل‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭ ‬متابعات‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬بينما‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬ثاني‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬كانت‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة،‭ ‬وكان‭ ‬توقيت‭ ‬إحرازه‭ ‬مهمًا،‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭.‬

سلاح‭ ‬الأهلي

برز‭ ‬توماس‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬وكان‭ ‬السلاح‭ ‬الأبرز‭ ‬للأهلي‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬و14‭ ‬متابعة،‭ ‬وكان‭ ‬ثاني‭ ‬هدافي‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬توني‭ ‬ميتشل‭.‬

ترتيب‭ ‬الفرق

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المحرق‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬ثانيًا‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الحالة‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فالأهلي‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬النجمة‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬ويملك‭ ‬لقاءين‭ ‬مؤجلين‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬والمنامة‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬النويدرات‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سترة‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬البحرين‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬