قراءة في الجولة الخامسة لدوري زين السلاويصدارة محرقاوية مؤقتة.. والحالة يمطر سلة الاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
اختتمت يوم الجمعة الماضي الجولة الخامسة لدوري زين للرجال لكرة السلة، حيث فاز النويدرات على البحرين بنتيجة (49/90)، بينما حسم المحرق قمة الجولة لصالحه على حساب الأهلي بنتيجة (105/112)، فيما حقق مدينة عيسى فوزه الثاني تواليًا وكان هذه المرة على حساب سماهيج بنتيجة (67/71)، وتألق الحالة أمام الاتحاد حيث فاز عليه بنتيجة (91/121).
صدارة محرقاوية مؤقتة
تصدر المحرق مؤقتًا لدوري زين السلاوي بفوزه على منافسه الأهلي في لقاء قمة الجولة، وبهذا الفوز أصبح مجموع نقاطه 9 نقاط جمعها من خمس مباريات، ومتقدمًا بفارق نقطة وحيدة عن المنامة الذي يملك مباراة مؤجلة مع النجمة.
لقاء القمة
جمع هذا اللقاء بين المحرق والأهلي في قمة الجولة الخامسة، حيث تمكن فيه المحرق من فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وخطف نقاط المواجهة لصالحه، وصعد لصدارة الدوري بشكل مؤقت، وزاد من معاناة الأهلي بخسارته لقاءه الثاني على التوالي، وتراجع على إثرها للمركز الرابع برصيد 6 نقاط.
تألق حالاوي
تألق لاعبو الحالة في مواجهتم أمام الاتحاد، وأحرز الفريق 121 نقطة في اللقاء، محققا فوزه الثاني في المسابقة، حيث وصل رصيده 7 نقاط محتلا المركز الثالث في سلم الترتيب، وتناوب على تسجيل النقاط سبعة لاعبين من الفريق، وتميز لاعبو الحالة بتسجيلم 17 تصويبة ثلاثية بمجموع 51 نقطة كانت كفيلة بتفوقهم في اللقاء.
ميتشل هداف الجولة
واصل محترف المحرق الأمريكي توني ميتشل تقديم عروضه القوية بإحرازه 44 نقطة، كان منها 7 ثلاثيات، و13 متابعة، وأربع تمريرات حاسمة، في المباراة التي جمعت فريقه أمام الأهلي، ونال ميتشل تشجيع كبير من جماهير فريقه أثناء سير اللقاء، حيث استمتع الحضور بالعطاء المميز الذي قدمه.
محترفا الحالة
واصل محترفا الحالة تقديم عروضهما المميزة بتسجيلهما نصف المجموع من نقاط فريقهما قوامه 61 نقطة، حيث تألق يونج بتسجيله 36 نقطة بنسبة نجاح عالية 86 ?? ، بينما لاوسون صوّب خمس تصويبات ثلاثية تمكن من إحرازها جميعها بنسبة 100 ?? ، وبهذا الأداء المميز تمكن الفريق من احتلال المركز الثالث في الترتيب، والمنافسة بقوة لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي.
فوز ثانٍ لمدينة عيسى
تمكن فريق مدينة عيسى بترتيب أوراقه بالرجوع لسكة الانتصارات مجددًا، حيث فاز في آخر لقاءين على منافسين مباشرين سترة وسماهيج، مما مكّن الفريق من مغادرة قاع الترتيب بمجموع 6 نقاط
النويدرات يعزز صدارته
عزز فريق النويدرات صدارته في دوري الدرجة الثانية برصيد 8 نقاط محققًا الانتصار الرابع له على التوالي، وقدم الفريق مستوىً ثابتًا، حيث فاز في جميع لقاءاته بفارق مريح، ليؤكد طموحه للتتويج باللقب، وتأهله للدرجة الأولى في الموسم القادم.
لوفتون يسجل ظهوره الأخير
سجل محترف المحرق الأمريكي زاك لوفتون ظهوره الأخير مع المحرق، حيث تم انتهاء عقده مع فريقه، وانتقل إلى الدوري اللبناني تحديدًا مع فريق الحكمة، وقدم اللاعب مستوىً مميزًا في الفترة التي قضاها مع الفريق المحرقاوي، ومن المتوقع أن يبحث مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز الفني للتعاقد مع محترف جديد يحل بديلاً إلى لوفتون.
تألق بن دينة وعبدالقادر
قدّم اللاعبان المميزان أحمد بن دينة وعبدالقادر ثاني نفسيها مع الحالة بشكل مميز في اللقاء الأخير الذي جمع فريقهما مع الاتحاد، وسجل بن دينة 23 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة، بينما عبد القادر ثاني تمكن من تسجيل 17 نقطة كانت منها 3 تصويبات ثلاثية ناجحة، وكان توقيت إحرازه مهمًا، مما ساعد في المحافظة على تقدم فريقه بفارق مريح أثناء اللقاء.
سلاح الأهلي
برز توماس بشكل قوي في لقاء فريقه أمام المحرق، وكان السلاح الأبرز للأهلي تحت السلة في الدفاع والهجوم، حيث تمكن من تسجيل 34 نقطة، و14 متابعة، وكان ثاني هدافي اللقاء بعد توني ميتشل.
ترتيب الفرق
ويشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة الخامسة من الدور التمهيدي إلى تصدر المحرق بشكل مؤقت للدرجة الأولى برصيد (9 نقاط)، ويأتي ثانيًا المنامة برصيد (8 نقاط)، ثم الحالة (7 نقاط)، فالأهلي (6 نقاط)، الاتحاد (5 نقاط)، وأخيرًا النجمة (4 نقاط) ويملك لقاءين مؤجلين أمام الأهلي والمنامة.
وفي منافسات الدرجة الثانية يتصدر جدول الترتيب النويدرات برصيد (8 نقاط)، سماهيج (6 نقاط)، مدينة عيسى (6 نقاط)، سترة (5 نقاط)، وأخيرًا البحرين (5 نقاط).
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