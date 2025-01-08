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المجلس الرياضي الإسباني يسمح لأولمو بالمشاركة

1/8/2025 7:16:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

سمح‭ ‬المجلس‭ ‬الرياضي‭ ‬الإسباني‭ ‬للاعبَي‭ ‬برشلونة‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬وباو‭ ‬فيكتور‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬ويكافح‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الدولي‭ ‬للنصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬رفضت‭ ‬محاولات‭ ‬النادي‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭.‬

وبات‭ ‬أولمو‭ ‬وفيكتور‭
‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬بالقضية‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬النادي‭ ‬ضد‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬والاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬اللذين‭ ‬لم‭ ‬يسمحا‭ ‬له‭ ‬بتجديد‭ ‬التراخيص‭.‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬الرياضي‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ "‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مؤقتا‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬البت‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬النادي‭ ‬واللاعبان‭ ‬المذكوران‭ ‬أعلاه،‭ ‬يعلّق‭ (‬قرار‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭)‬،‭ ‬وإلغاء‭ ‬التراخيص‭ ‬الرياضية‭ ‬للاعبين‭ ‬المذكورين‭ ‬أعلاه‭".
‬وتابع‭ "‬كما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬صلاحية‭ ‬التراخيص‭ ‬المذكورة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬البت‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستئناف‭".‬

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