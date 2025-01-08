المجلس الرياضي الإسباني يسمح لأولمو بالمشاركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
سمح المجلس الرياضي الإسباني للاعبَي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور بالمشاركة مع النادي الكاتالوني بصورة مؤقتة أمس الأربعاء. ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.
وبات أولمو وفيكتور
قادرين على المشاركة مع العملاق الكاتالوني الى حين صدور الحكم النهائي بالقضية التي رفعها النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة اللذين لم يسمحا له بتجديد التراخيص.
وقال المجلس الرياضي الإسباني في بيان "هذا الإجراء، الذي يعتبر مؤقتا إلى حين البت نهائيا في الاستئناف الذي تقدم به النادي واللاعبان المذكوران أعلاه، يعلّق (قرار رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم)، وإلغاء التراخيص الرياضية للاعبين المذكورين أعلاه".
وتابع "كما يحافظ على صلاحية التراخيص المذكورة إلى حين البت نهائيا في هذا الاستئناف".
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