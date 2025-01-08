برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
جدة - (د ب أ): تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم المقام بالسعودية
بعد الفوز 2 / صفر على أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدور قبل النهائي، اليوم الأربعاء.
وسجل نجم الوسط الشاب لبرشلونة
جافي الهدف الأول في الدقيقة 17 من المباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.
وصنع جافي الهدف الثاني الذي سجله لامين يامال في الدقيقة 52، ليؤكد تأهل برشلونة للنهائي منتظرا الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين ريال مدريد وريال مايوركا غدا الخميس. وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب الجوهرة المشعة. ويعد برشلونة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 14 مرة ، كان
آخرها الموسم قبل الماضي، خلفه ريال مدريد برصيد 13 مرة كان آخرها في الموسم الماضي، بينما حقق مايوركا اللقب مرة واحدة في عام .1998
أما بلباو فلم ينجح في رد اعتباره أمام برشلونة الذي هزمه بنتيجة 2 / 1 في مباراة الدور الأول بالدوري الإسباني يوم 24 أغسطس الماضي.
MENAFN08012025000055011008ID1109070346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.