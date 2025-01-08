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برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بثنائية

1/8/2025 7:16:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

جدة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقام‭ ‬بالسعودية‭
‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وسجل‭ ‬نجم‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬لبرشلونة‭
‬جافي‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭.‬

وصنع‭ ‬جافي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬لامين‭ ‬يامال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52،‭ ‬ليؤكد‭ ‬تأهل‭ ‬برشلونة‭ ‬للنهائي‭ ‬منتظرا‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وريال‭ ‬مايوركا‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭. ‬وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭. ‬ويعد‭ ‬برشلونة‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬بكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬،‭ ‬كان‭
‬آخرها‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬خلفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬مرة‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬مايوركا‭ ‬اللقب‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ .‬1998

أما‭ ‬بلباو‭ ‬فلم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬اعتباره‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬هزمه‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬

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