المدينة الصغيرة المتنقلة خلف منافسات دكار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيشة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحبّ‭ ‬شاشة‭ ‬التلفاز‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬بمشاهده‭ ‬المشوّقة‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تشقّ‭ ‬طريقها‭ ‬عبر‭ ‬الرمال‭ ‬والكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

لكن‭ ‬التلفزيون‭ ‬لا‭ ‬يعرض‭ ‬الصورة‭ ‬كاملة‭ ‬حيث‭ ‬يحوّل‭ ‬عدساته‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬معسكر‭ ‬يضمّ‭ ‬3500‭ ‬شخص،‭ ‬ست‭ ‬طائرات،‭ ‬11‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية،‭ ‬100‭ ‬شاحنة‭ ‬و70‭ ‬حافلة‭ -- ‬الآلة‭ ‬اللوجستية‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مدينة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬من‭ ‬مسرح‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬وتبقي‭ ‬العرض،‭ ‬مجازيا،‭ ‬على‭ ‬الطريق‭.

‬وكان‭ ‬معسكر‭ ‬التخييم‭ ‬لرالي‭ ‬دكار‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬نشاطه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬2025،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬سهل‭ ‬رملي‭ ‬مساحته‭ ‬25‭ ‬هكتارا‭ (‬250‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيشة‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬

تدوّي‭ ‬المولدات‭ ‬ليلا‭ ‬ونهارا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هياكل‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬المشمع‭ ‬الأبيض‭ ‬بحجم‭ ‬حظائر‭ ‬طائرات‭. ‬وتملأ‭ ‬الشاحنات‭ ‬خزانات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬دورة‭ ‬مياه‭ ‬ومكان‭ ‬للاستحمام،‭ ‬فيما‭ ‬ترشّ‭ ‬شاحنات‭ ‬أخرى‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬لإزالة‭ ‬الغبار‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬المرور‭ ‬المستمر‭ ‬للمركبات‭. ‬

وتهبّ‭ ‬العواصف‭ ‬الرملية‭ ‬الهادرة‭ ‬حول‭ ‬بحر‭ ‬من‭ ‬الخيام‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬ينام‭ ‬فيها‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬المتجوّل،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لفنادق‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬هنا‭. ‬

وتبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الخيمة‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬الكافتيريا‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وتقع‭ ‬بجوار‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب،‭ ‬ملاعب‭ ‬رياضية،‭ ‬متجرين‭ ‬ومسرح‭ ‬بشاشة‭ ‬عملاقة‭. ‬

إنه‭ ‬عالم‭ ‬صغير‭ ‬كامل‭ ‬قائم‭ ‬بذاته‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المدن‭ ‬ويتعيّن‭ ‬نقله‭ ‬عبر‭ ‬المراحل‭ ‬الـ12‭ ‬للرالي‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬لشركة‭ ‬أسو‭ (‬ ASO ‭) ‬غييوم‭ ‬كليشتش‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬الأساسية‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬هي‭ ‬وضع‭ ‬الأشخاص‭ ‬والموارد‭ ‬في‭ ‬مكانها‭ ‬لكي‭ ‬تتمكن‭ ‬كل‭ ‬خدمة،‭ ‬عميل‭ ‬ومنافس‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬وتجربة‭ ‬حدثهم‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الظروف‭ ‬الممكنة‮»‬‭.‬