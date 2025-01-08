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ذهن ((صافية))

1/8/2025 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬أنه‭ ‬سيترك‭ ‬منصبه‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬تي‭ ‬أف‭ ‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قضى‭ ‬وقته‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الزرق‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬قادهم‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬مونديال‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬بعد‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬أستمر‭ ‬حتى‭ ‬2026‭... ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المقبلة‭. ‬سينتهي‭ ‬الأمر‭ ‬هناك،‭ ‬لأنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬ما‭. ‬الأمور‭ ‬صافية‭ ‬في‭ ‬ذهني‮»‬‭. ‬وسيغلق‭ ‬رحيل‭ ‬ديشان‭ ‬فصلا‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬تاريخ‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ودوري‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬وحل‭ ‬وصيفا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2016‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭.‬

ومُدد‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬الأخير‭ ‬والخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬أثارت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬

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