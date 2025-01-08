Thursday, 09 January 2025 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصادر عبرية : هذه ملامح الخطة” الإماراتية” لليوم التالي للحرب على غزة

1/8/2025 7:08:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / ادعت قناة
i24NEWS اليوم (الأربعاء) انها حصلت من مصادر اسرائيلية على خطة ادارة حكم قطاع غزة في اليوم الذي سيلي انتهاء الحرب.

وبحسب ادعاءات القناة العبرية فان هذه الخطة تبلورت
خلال المحادثات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة حيث تتضمن ابرز نقاطها تشكيل مجلس انتقالي لقطاع غزة من مرسوم صادر عن الرئيس
الفلسطيني.

كما تتضمن الخطة ألا يتجاوز عدد النواب في المجلس العشرين حيث سيكون ايضا المجلس مسؤولاً عن إدارة الحياة في قطاع غزة وعن خطط إعادة الإعمار.ك كما سيتولى المجلس مسؤولية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما تشمل الخطة إجراء انتخابات في القطاع وفي مناطق السلطة الفلسطينية في نفس الوقت وخلال 24 إلى 36 شهرًا.

وفي موضوع الامن سيدعو المجلس قوة أمنية عربية مؤقتة ويتعاون معها كما سيتم التعاون مع دول الجوار والشركاء الأجانب.

و سيكون للمجلس أيضًا ممثلون عن أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن الخطة العامة للسلطة الفلسطينية.

و سيُشكّل المجلس وحكومة رام الله هيئة مشتركة للتشريع والحكم وإعادة إعمار القطاع بما فيها تشكيل قوة أمنية فلسطينية محترفة حيث ستبدأ عمليتها بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وسيصاحب إنشاء المجلس عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة كما سيتم ضمان حرية وصول الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.

MENAFN08012025000205011050ID1109070188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث