مصادر عبرية : هذه ملامح الخطة” الإماراتية” لليوم التالي للحرب على غزة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / ادعت قناةi24NEWS اليوم (الأربعاء) انها حصلت من مصادر اسرائيلية على خطة ادارة حكم قطاع غزة في اليوم الذي سيلي انتهاء الحرب.

وبحسب ادعاءات القناة العبرية فان هذه الخطة تبلورت

خلال المحادثات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة حيث تتضمن ابرز نقاطها تشكيل مجلس انتقالي لقطاع غزة من مرسوم صادر عن الرئيس

الفلسطيني.

كما تتضمن الخطة ألا يتجاوز عدد النواب في المجلس العشرين حيث سيكون ايضا المجلس مسؤولاً عن إدارة الحياة في قطاع غزة وعن خطط إعادة الإعمار.ك كما سيتولى المجلس مسؤولية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما تشمل الخطة إجراء انتخابات في القطاع وفي مناطق السلطة الفلسطينية في نفس الوقت وخلال 24 إلى 36 شهرًا.

وفي موضوع الامن سيدعو المجلس قوة أمنية عربية مؤقتة ويتعاون معها كما سيتم التعاون مع دول الجوار والشركاء الأجانب.

و سيكون للمجلس أيضًا ممثلون عن أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن الخطة العامة للسلطة الفلسطينية.

و سيُشكّل المجلس وحكومة رام الله هيئة مشتركة للتشريع والحكم وإعادة إعمار القطاع بما فيها تشكيل قوة أمنية فلسطينية محترفة حيث ستبدأ عمليتها بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وسيصاحب إنشاء المجلس عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة كما سيتم ضمان حرية وصول الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.