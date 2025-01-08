مصادر عبرية : هذه ملامح الخطة” الإماراتية” لليوم التالي للحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / ادعت قناة
i24NEWS اليوم (الأربعاء) انها حصلت من مصادر اسرائيلية على خطة ادارة حكم قطاع غزة في اليوم الذي سيلي انتهاء الحرب.
وبحسب ادعاءات القناة العبرية فان هذه الخطة تبلورت
خلال المحادثات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة حيث تتضمن ابرز نقاطها تشكيل مجلس انتقالي لقطاع غزة من مرسوم صادر عن الرئيس
الفلسطيني.
كما تتضمن الخطة ألا يتجاوز عدد النواب في المجلس العشرين حيث سيكون ايضا المجلس مسؤولاً عن إدارة الحياة في قطاع غزة وعن خطط إعادة الإعمار.ك كما سيتولى المجلس مسؤولية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما تشمل الخطة إجراء انتخابات في القطاع وفي مناطق السلطة الفلسطينية في نفس الوقت وخلال 24 إلى 36 شهرًا.
وفي موضوع الامن سيدعو المجلس قوة أمنية عربية مؤقتة ويتعاون معها كما سيتم التعاون مع دول الجوار والشركاء الأجانب.
و سيكون للمجلس أيضًا ممثلون عن أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن الخطة العامة للسلطة الفلسطينية.
و سيُشكّل المجلس وحكومة رام الله هيئة مشتركة للتشريع والحكم وإعادة إعمار القطاع بما فيها تشكيل قوة أمنية فلسطينية محترفة حيث ستبدأ عمليتها بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.
وسيصاحب إنشاء المجلس عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة كما سيتم ضمان حرية وصول الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.
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