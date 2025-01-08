بموافقة ٩٠ نائب، مجلس النواب يقر موازنة ٢٠٢٥.

MENAFN - Amman Net) انتهى مجلس النواب اليوم في جلستين صباحية ومسائية من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025وحصل مشروع القانون على موافقة ٩٠ نائب من الحاضرين مع غياب ٣ نواب عن الجلسة.و تحدث على مدار ثلاثة أيام ١١٢ نائب من أصل ١٣٨ نائب.وحصل كل نائب على ١٠ دقائق للحديث حولمشروع القانونوالوحدات، فيما حصلت كل كتلة نيابية على ٢٠ دقيقةو تركزت كلمات النواب، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع قانون الموازنة، على عدد من المواضيع منها رفع الرواتب للعاملين والمتقاعدين والبطالة و إعادة النظر في السياسات الضريبية.كما ناقشت الكلمات مواضيع تتعلق بالنظام الصحي والتأمين و الإعفاءات الطبية، وتطرق النواب إلى موضوع صندوق دعم الطالب والمنح والقروض وزيادتها، و مطالبات بإصدار العفو العام.كما تحدث النواب حول المشاريع التي يمكن تنفيذها لتعزيز موارد الدولة وتحسين شكل الموازنة،كما تناولت كلماتهم مختلف القطاعات.وتناولت الكلمات مطالب لعدد من النواب المتعلقة بدوائرهم المحليةكما تناولت كلمات النواب معظم القطاعات

من جهته قال وزير المالية عبد الحكم الشبلي في رد الحكومة على مناقشة النواب أن الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة، وأشار إلى أن الهدف من الإقتراض سداد المديونية.

وتحدث الشبلي حول العوامل التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة والدين، مشيرا إلى الصدمات التي وصفها بغير المسبوقة للاقتصاد،

وتراجع الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي

وأضاف الشبلي أن المشاريع الكبرى سيتم إنجازها من خلال الاستثمار الداخلي والخارجي وبالشراكة ما بين القطاع العام والخاص وليس من خلال الإنفاق الراس مالي.

وأكد الشبلي أن المعالجات و الإعفاءات لم تنتهي وتم حصرها بجهة واحدة مشيرا إلى الديوان الملكي.

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