Wednesday, 08 January 2025 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العثور على جثتي محتجزين اسرائيليين في غزة

1/8/2025 3:18:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت عائلة الزيادنة في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، أنها تلقت إخطارًا رسميًا يفيد بالعثور على جثتي يوسف الزيادنة ونجله حمزة الزيادنة في قطاع غزة ، وإعادتهما إلى الأراضي المحتلة.
وكان اسم يوسف الزيادنة "54 عاماً" ضمن كشوف الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم والتي تم نشرها يوم الاثنين الماضي.








MENAFN08012025000208011052ID1109069765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث