بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، إعادة فتح سوق الجمعة الشعبي في مادبا بنفس الموقع القديم شرقي المدينة، مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين والتجار.



وقال الرواجيح في تصريح اليوم الأربعاء، إن قرار المجلس البلدي جاء بفتح السوق مؤقتا ولمدة شهر فقط من الثالثة عصرا يوم الخميس ولغاية يوم الجمعة الثالثة عصرا.



وأشار إلى أن البلدية ستعمل على إدارة وتشغيل السوق بالتعاون مع مؤسسات الحكم المحلي في مادبا وبإشراف مباشر من قبل أجهزة الدائرة الصحية في البلدية.



وكانت بلدية مادبا قررت إغلاق السوق بعد انتهاء عقد تشغيله، والتحضير لإجراءات فتح سوق شعبي بحلة جديدة بالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، وبما يعالج سلبيات السوق القديم.