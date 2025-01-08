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الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تخفيض عوائد التنظيم المفروضة بموجب التعديلات التنظيمية المصادقة والمشروطة بنسبة 20 بالمئة، بالاستناد إلى المادة (52) من قانون التنظيم.


واشترط القرار أن يكون الدفع نقدا ولغاية 2025/4/30، وبعد تلك الفترة تعود عوائد التنظيم كما كانت سابقا.

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