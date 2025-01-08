الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تخفيض عوائد التنظيم المفروضة بموجب التعديلات التنظيمية المصادقة والمشروطة بنسبة 20 بالمئة، بالاستناد إلى المادة (52) من قانون التنظيم.
واشترط القرار أن يكون الدفع نقدا ولغاية 2025/4/30، وبعد تلك الفترة تعود عوائد التنظيم كما كانت سابقا.
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