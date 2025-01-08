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الاسترليني ينخفض إلى ما دون حاجز 1.24 دولار

1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، بنسبة 1.13 بالمئة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى ما دون حاجز 1.24 دولار.


ووفق التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2347دولار، وتراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 0.64 بالمئة ليبلغ سعره 1.1983 يورو.

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