الاسترليني ينخفض إلى ما دون حاجز 1.24 دولار

الاسترليني ينخفض إلى ما دون حاجز 1.24 دولار
التاريخ
1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، بنسبة 1.13 بالمئة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى ما دون حاجز 1.24 دولار.
ووفق التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2347دولار، وتراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 0.64 بالمئة ليبلغ سعره 1.1983 يورو.
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