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استئناف نقل ركاب السفريات بين الاردن وسوريا

1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر ان وزير الداخلية قرر السماح لسيارات السفريات الخارجيـة الاردنية والسـورية العودة إلى العمـل من خلال المنصة الإلكترونية بواقع ١٠٠ سيارة يوميا لكلا الطرفين شريطة عدم تحميل البضائع واقتصار العمل على نقل الركاب فقط.


ويأتي القرار استمرارا لعمليـة تسهيل الاجراءات في مركز حدود نصيب السوري تحقيقا للغايات المرجوة في رفد الاقتصاد الوطني.
الى ذلك - اكد مسؤول بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، اليوم الاربعاء أن هناك توافقاً مع الأردن على السماح بالنقل البري للركاب بين البلدين.


وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش: "بعد التنسيق بين الجانبين السوري والأردني تقرر السماح لسيارات السفريات بالتنقل بين البلدين لغاية نقل الركاب فقط، ومن خلال منصة سائقي السفريات بواقع 100 سيارة لكل بلد".

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