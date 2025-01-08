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مؤشرات على تساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد

1/8/2025 10:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اصدرت مواقع مختصة بالطقس توقعاتها الشهرية للحالة الجوية حتى نهاية الشهر الجاري.
وتشير التوقعات،وفق تلك المواقع ، إلى فرصة لتساقط الثلوج في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي، على المرتفعات الجبلية.
وأشارت الى أن تفاصيل هذه الحالة الجوية حتى الآن غير ثابتة وهي تحت المراقبة خلال التحديثات المقبلة للنماذج العددية.








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