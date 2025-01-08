الاردن .. عطاء بشأن تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إعادة طرح شراء خدمات استشارية لدراسة إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بهذا النشاط حسب المواصفات والشروط.
وحددت الوزارة موعد بيع نسخ دعوة العطاء إلكترونيا من اليوم الخميس حتى 16 كانون الثاني المقبل، و19 الشهر لاستقبال الاستفسارات، وبدء تقديم العروض من 23 إلى 30 كانون الثاني الحالي.
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