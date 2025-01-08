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الاردن .. عطاء بشأن تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

1/8/2025 10:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إعادة طرح شراء خدمات استشارية لدراسة إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بهذا النشاط حسب المواصفات والشروط.


وحددت الوزارة موعد بيع نسخ دعوة العطاء إلكترونيا من اليوم الخميس حتى 16 كانون الثاني المقبل، و19 الشهر لاستقبال الاستفسارات، وبدء تقديم العروض من 23 إلى 30 كانون الثاني الحالي.

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