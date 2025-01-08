توقيع اتفاقية لإنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، اتفاقية تأجير أرض للجمعية لإنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد لدعم مزارعي التمور في المملكة.
وقال الحيصة في بيان اليوم الأربعاء، إن سلطة وادي الأردن تسعى بكل إمكاناتها لتحفيز الاستثمار في مناطق وادي الأردن ودعم الجمعيات التعاونية الرائدة خاصة في قطاع النخيل الذي يشهد توسعا ملموسا، مؤكدا أن السلطة لن تتوانى عن تقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة للمزارعين وتمكينهم وتحسين خدمات الري.
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