توقيع اتفاقية لإنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور

وقال الحيصة في بيان اليوم الأربعاء، إن سلطة وادي الأردن تسعى بكل إمكاناتها لتحفيز الاستثمار في مناطق وادي الأردن ودعم الجمعيات التعاونية الرائدة خاصة في قطاع النخيل الذي يشهد توسعا ملموسا، مؤكدا أن السلطة لن تتوانى عن تقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة للمزارعين وتمكينهم وتحسين خدمات الري.

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