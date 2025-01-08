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توقيع اتفاقية لإنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور

1/8/2025 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، اتفاقية تأجير أرض للجمعية لإنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد لدعم مزارعي التمور في المملكة.


وقال الحيصة في بيان اليوم الأربعاء، إن سلطة وادي الأردن تسعى بكل إمكاناتها لتحفيز الاستثمار في مناطق وادي الأردن ودعم الجمعيات التعاونية الرائدة خاصة في قطاع النخيل الذي يشهد توسعا ملموسا، مؤكدا أن السلطة لن تتوانى عن تقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة للمزارعين وتمكينهم وتحسين خدمات الري.

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