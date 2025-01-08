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توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

1/8/2025 10:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت الخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشتركة لتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي وتقديم الخدمات وتأهيل الكوادر الطبية، من خلال الاستفادة من المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية لتوفير فرص التعليم والتدريب لطلبة الكليات الطبية في الجامعة.


وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، إلى توفير بيئة تعليمية متطورة لطلبة الكليات الطبية والصحية في الجامعة، مستفيدةً من الإمكانيات والخبرات المتقدمة التي توفرها الخدمات الطبية الملكية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التدريب السريري، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة.


وقال العميد الطبيب زريقات: "إن الخدمات الطبية الملكية تحرص على دعم التعليم الطبي في الأردن ورفع كفاءة الكوادر المستقبلية، وأن الاتفاقية تسلط الضوء على التزام الخدمات الطبية بتوفير بيئة تدريبية متقدمة ومتميزة لطلبة الكليات الطبية"، مشيداً بالمستوى الأكاديمي المتميز الذي تقدمه جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبسمعتها الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.

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