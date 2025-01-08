في حلقة جديدة من برنامج صوتكم مهم: مطالب بدعم الصناعة الوطنية وضبط استيراد المنتجات الأجنبية المستوردة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / يعتبر الاقتصاد القوة الحقيقية للمجتمعات المتقدمة والتي تعنى بتطوير قطاعتها الإنتاجية وتفضيل استهلاك منتجاتها المحلية على غيره، لما له من أثر كبير في تعزيز صمودها وحضورهاالمتميز بين الأمم، ورغم شهرة العديد من المنتجات الفلسطينية ومهارات الايدي العاملة إلى أن الواردات الأجنبية تغطي الأسواق المحلية فيما تغيب عنه العديد من المنتجات الوطنية.







وتشكل القطاعات الإنتاجية في فلسطين حوالي ٪30 من مجمل الاقتصاد وتشمل الصناعة والزراعة والانشاءات وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لتقرير اصدره

جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني

فقد بلغ حجم الاقتصاد الفلسطيني

عام 2022 حوالي 16 مليار دولار امريكي، قبل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ونتيجة لأثار جائحة كورونا وسياسات الاحتلال الهادفة لضرب الاقتصاد الفلسطيني والتي سببت انكماش القاعدة الانتاجية في فلسطين الى الثلث. و في العام 2022 تجاوزت الواردات الفلسطينية 9 مليارات دولار أمريكي مقابل مليار ونصف قيمة الصادرات الوطنية. وبلغ عدد المنشآت الصناعية في فلسطين حوالي 21 الف منسأة تشغل ما يقارب 100 الف عامل، وتساهم ب 80% من اجمالي الصادرات الوطنية.



وويطرح السؤال ، في ظل هذه الأرقام كيف يمكن زيادة الصادرات وتقليل الوارادت لدفع عجلة الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة، وتشجيع استهلاك المنتج المحلي؟

‏ وأظهر استطلاع للرأي نشر على وكالة وطن

للأنباء حول موضوع الحلقة السابعة من برنامج صوتكم مهم الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية، وكان سؤال الاستطلاع هو، ما المطلوب لحماية المنتجات الوطنية في ظل انكماشها مقابل ارتفاع حصة البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، حيث شارك في هذا الاستطلاع 3950 متصفح ويسمح لهم التصويت لمرة واحدة فقط، حيث حصلت الرقابة على جودة المنتجات المستوردة وضبط عملية الاستيراد على نسبة 26% ، أما دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للصناعات الوطنية بنسبة 52% ، وحملات توعية وترويج الصناعات الوطنية بنسبة 13% وأخيرا تشجيع وزيادة عدد الشركات العائلية وزيادة إنتاجها بنسبة 9% .

وقال مهيب الجعبري، مدير مديرية الاقتصاد في محافظة الخليل، أن المحافظة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها توقف حوالي 40,000 عامل عن العمل في الداخل المحتل من محافظة الخليل فقط ، إلى جانب القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب، مما أدى إلى تراجع الرواتب إلى نسبة 70% وانخفاض السيولة في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وأوضح الجعبري أن حجم المشتريات من السوق الإسرائيلية بلغ حوالي 120 مليون شيكل من محافظة الخليل، ما يتطلب تركيزًا أكبر على دعم المنتجات الوطنية والصناعات المحلية كبديل للمستوردات.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة وضعت استراتيجية لدعم القطاعات الحيوية، منها قطاع الحجر وصناعة الأحذية، حيث تم إنشاء مراكز متخصصة لتطوير هذه الصناعات.

كما لفت إلى نجاح الصناعة الوطنية الفلسطينية في تحقيق حضور قوي في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من المنتجات المتداولة في الأسواق الفلسطينية هي من الصناعة المحلية، وهو تطور ملحوظ مقارنة بالماضي، حيث كانت المنتجات المستوردة تشكل الأغلبية.

واشاد الجعبري بتطوربعض القطاعات مثل الألبان، حيث أصبحت المنتجات المحلية قادرة على منافسة المستورد من حيث الجودة والثقة لدى المستهلكين.

وأشار الجعبري إلى بعض الممارسات الخاطئة التي يلجأ إليها بعض التجار، مثل تسويق البضائع المستوردة على أنها "صنع في الخليل"، مما يعكس السمعة الجيدة للصناعات المحلية.

ودعا الجعبري إلى فتح قناة حوار دائمة بين القطاع الخاص والحكومة لمناقشة القضايا الاقتصادية وإيجاد حلول عملية لها.

وأكد أن التعاون المستمر بين الجانبين سيعزز من قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق أكد عبده إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، أهمية العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في فلسطين، مشددًا على ضرورة حماية المنتج الوطني وتعزيز الصناعات المحلية لتخفيف الاعتماد على المستوردات.

وأشار إلى أن نسبة 90% من القطاع الخاص، خاصة في غزة، تعرضت للتدمير الممنهج، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح إدريس أن الإغلاقات الإسرائيلية المتكررة بين المدن الفلسطينية تعيق حركة الأفراد والبضائع، فضلًا عن العقبات التي تواجه استيراد المواد الخام عبر الموانئ الإسرائيلية.

وأكد أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب تعزيز المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتفعيل المناطق الصناعية في المحافظات، خاصة في الخليل، مشيرًا إلى أن توفير بيئة استثمارية مناسبة سيسهم في دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

كما دعا إلى تسريع اعتماد قوانين تتماشى مع الواقع الفلسطيني، بما في ذلك تعديل قوانين البلديات والمجالس المحلية لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية تعزيز الأمن والأمان الداخلي كأولوية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مناسبة للنمو.

وفي سياق دعم المنتج الوطني، أشار إدريس إلى ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لحمايته من المنافسة غير العادلة مع المستوردات، مؤكدًا أن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يمكن أن يحد من هذه التحديات.

ودعا إدريس إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع ككل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

فيما أكدت سحر القواسمي، مديرة مؤسسة "أدوار للتغيير المجتمعي"، أن النساء الفلسطينيات يواجهن تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن النساء في الضفة يعانين أوضاعًا أكثر سوءًا مقارنة بنساء غزة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الحليب والأدوية للأطفال، نتيجة نقص الخدمات الحكومية بسبب السيطرة الإسرائيلية على أموال المقاصة.

وأضافت القواسمي أن النساء اللواتي يمتلكن مشاريع اقتصادية صغيرة تأثرن بشكل كبير، حيث تراجعت قدرتهن على شراء المواد الخام وتطوير مشاريعهن، خاصة في القطاعات التي تعتبر رفاهية، مثل التجميل والملابس.

وشددت على أن البطالة بين النساء، وخاصة الخريجات، وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا، حيث بلغت 55% وفقًا لآخر تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المركزي.

وأكدت القواسمي أهمية تدخل جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم النساء في المناطق المهمشة وتعزيز مشاريعهن الاقتصادية.

وأشادت بتعاون وزارة الاقتصاد في بعض التدخلات لدعم النساء، وانتقدت غياب السياسات الواضحة واستمرار الاعتماد على المبادرات الفردية لبعض المسؤولين دون وجود خطة شاملة ومستدامة.

ودعت القواسمي إلى حماية المنتجات المحلية النسوية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، مطالبة بوقف استيراد المنتجات التي تنافس الصناعات المحلية النسوية.

كما أشارت إلى الأثر السلبي لهدم الاحتلال للمنازل واعتداء المستوطنين على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مما يزيد من معاناة النساء الفلسطينيات، خاصة في المناطق الريفية.

وشددت القواسمي على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع إشراك النساء في صياغتها، لضمان وضع قضاياهن على طاولة الأولويات الوطنية.

ودعت إلى تعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي لتمكينهن من المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لفلسطين.

أكد غازي الحرباوي، رئيس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لصدمة كبيرة بعد أحداث 7 أكتوبر، مما أدى إلى فقدان أكثر من 200,000 وظيفة وارتفاع نسبة البطالة إلى 35% في الضفة الغربية وأكثر من 85% في قطاع غزة.

ووفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية 507,000 شخص.

ودعا الحرباوي إلى التركيز على دعم قطاعي الزراعة والصناعة باعتبارهما المحركين الرئيسيين لاستيعاب الأيدي العاملة، وتقليل الاعتماد على العمالة في السوق الإسرائيلي.

وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة الوظائف في هذين القطاعين وتبني سياسات تُشجع الإنتاج المحلي، من خلال إلزام استخدام المنتج الوطني في مشاريع البناء والعطاءات الحكومية.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، تهدف إلى زيادة مساهمة المنتج الوطني في السوق المحلي من النسبة الحالية البالغة حوالي 12% إلى 20%.

كما طالب بتفعيل دور المواصفات والمقاييس،و تحسين الرقابة على الأسواق، ومراجعة القوانين المتعلقة بوزارة المالية، وتعزيز دور المدن الصناعية.

وأكد الحرباوي على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك وزارة المالية، الحكم المحلي، التربية والتعليم، والمواصفات والمقاييس، للعمل على تحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني ضمن الإمكانات المتاحة، رغم وجود الاحتلال.

ودعا إلى تعاون القطاع الخاص والحكومة لتبني قوانين وتشريعات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطن الفلسطيني.



أكد مشهور أبو خلف، نائب رئيس ملتقى رجال الأعمال ومدير عام شركة الجنيدي لتصنيع الألبان، أن قطاع الألبان الفلسطيني تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 95% إلى 96% من احتياجات السوق المحلي، معربًا عن فخره بجودة المنتجات الفلسطينية.

وأشار أبو خلف إلى أن شركته، التي تعتمد بالكامل على الإنتاج الزراعي المحلي ومزارع الحليب الفلسطينية، نجحت في تلبية احتياجات السوق الوطنية رغم التحديات الكبيرة.

وأضاف أن الزراعة الفلسطينية، التي تتطلب سنوات من الاستثمار والتطوير، يمكن أن تتضرر بسرعة كبيرة إذا لم تحظَ بالدعم اللازم.

وأوضح أن حرب 7 أكتوبر أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي، حيث فقد سوق غزة حوالي 30% إلى 40 طنًا من الحليب يوميًا، مما أدى إلى فائض في السوق المحلي.

ولفت إلى أن الأزمة تفاقمت نتيجة سماح الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الحليب المصنع من بودرة الحليب من السعودية ومصر، وبيعه بأسعار أقل من المنتجات المحلية.

وأضاف أبو خلف أن هذا الاستيراد يهدد قطاع الزراعة المحلي والمصانع الفلسطينية التي تعتمد على الحليب الطازج، مشددًا على أهمية تدخل الجهات الرسمية لدعم المنتج الوطني وحماية الاستثمارات الكبيرة في قطاع الألبان.

واكد أبو خلف على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني، داعيًا إلى وضع سياسات واضحة لمنع الإضرار بالإنتاج المحلي.

أكد روبين الجولاني، عضو اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام، على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الصناعة والزراعة كركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قوي ومستقل.

وأشار الجولاني إلى أن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني الحالي على العمالة في إسرائيل والاستيراد لا يمكن أن يضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ولفت إلى أن البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة المحلية تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مما يعيق تطور القطاع الصناعي.

وأوضح الجولاني أن الاستثمار في فلسطين يتطلب بيئة آمنة ومستقرة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الأسواق الخارجية والتصدير هما عاملان حاسمان لدعم الصناعات المحلية.

ودعا إلى تفعيل نظام "الإدخال المؤقت للمواد الخام" وفقًا للقوانين الدولية لدعم المصانع المحلية وتحفيز الإنتاج.

وانتقد الجولاني السياسة الحالية لوزارة المالية التي تعتمد بشكل كبير على الجباية والإيرادات الناتجة عن الاستيراد، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع تطوير الإنتاج المحلي.

وأضاف أن التركيز على الاستيراد يعوق تحقيق تنمية حقيقية في قطاعات الصناعة والزراعة، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد على المداخيل المؤقتة بدلاً من بناء اقتصاد منتج ومستدام.

واختتم الجولاني حديثه بالدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية تدعم الإنتاج المحلي وتطور القطاعات الصناعية والزراعية، مع توفير البنية التحتية المناسبة والسياسات التحفيزية للمستثمرين، بما يضمن استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أكد نعيم شبانة، عضو اللجنة القطاعية لقطاع الحجر والرخام، أن القطاع يواجه مشاكل متعددة تؤثر على استمرارية العمل والإنتاج، أبرزها غياب التنسيق بين الحكومة وأصحاب المهنة عند اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن قرارات تُتخذ بشكل سريع دون استشارة المعنيين، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية.

وأوضح شبانة أن أحد التحديات يتمثل في تصدير المواد الخام إلى الخارج، مثل الأردن، في ظل محدودية هذه المواد، مما يضر بالصناعة المحلية التي تعتمد بالكامل على مواد خام وطنية وعمالة فلسطينية.

وانتقد سياسة السماح باستيراد المنتجات الجاهزة من تركيا ومصر، التي تنافس المنتج المحلي دون حماية كافية للصناعة الوطنية.

كما تناول شبانة مشكلة نقص الخدمات الأساسية للمصانع، مثل إمدادات المياه، داعيًا إلى تحسين البنية التحتية والخدمات لضمان استمرارية الإنتاج.

وفيما يخص الخلافات العمالية، شدد على ضرورة إشراك الغرف التجارية ومكاتب العمل ولجان التحكيم التجاري عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخلافات لضمان حقوق العمال وأصحاب المصانع.

وأشار إلى أن القطاع يوظف حاليًا حوالي 1200 عامل، لكنه كان قادرًا على توفير فرص عمل لما يزيد عن 5000 عامل لو توافرت البيئة المناسبة للعمل، ما يعكس أهمية معالجة هذه المشكلات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، داعيا إلى ضرورة التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تصب في مصلحة الصناعة الوطنية وتدعم استمرارها وتطورها.

أكدت نانسي سيوري، مؤسسة "أدوار" ومنسقة مشاريع تمكين النساء، على أهمية دعم الحكومة الفلسطينية للمشاريع النسوية، خاصة في المناطق المهمشة والتجمعات الريفية والبدوية، مشيرة إلى أن النساء في هذه المناطق يمتلكن مهارات وقدرات إنتاجية متميزة، إلا أن منتجاتهن تعاني من غياب التسويق والدعم اللازم.

وأوضحت سيوري أن النساء العاملات في هذه المشاريع يقدمن منتجات ذات جودة عالية، مستشهدة بأكثر من 11 مشروعًا أثبت نجاحه في هذا المجال.

وأكدت أن وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة لم تولِ الاهتمام الكافي لتسويق هذه المنتجات وإيجاد خطط استراتيجية لدعمها في السوق الفلسطيني.

ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة الفلسطينية والمؤسسات النسوية لتعزيز دور النساء في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن مؤسسة "أدوار" تعمل على تمكين النساء في المناطق المهمشة، لكنها بحاجة إلى تعاون رسمي لتطوير هذه المشاريع وضمان استمراريتها.

وشددت سيوري على أهمية وضع خطة استراتيجية لدعم النساء في المناطق الريفية والبدوية، سواء من خلال تسويق منتجاتهن أو توفير الدعم الفني والمالي اللازم، مما يساهم في تعزيز صمودهن الاقتصادي ويعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

أكد غسان جابر، عضو لجنة تجار باب الزاوية في البلدة القديمة وقيادي في حركة المبادرة الوطنية، أن هناك حالة من الفوضى في سوق المنتجات المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى أن المنتجات المستوردة تدخل السوق بأسعار متدنية جدًا، مما ينعكس سلبًا على المنتجات الوطنية.

وطرح تساؤلات حول آليات الرقابة على الأسواق الفلسطينية والمسؤول عن تنظيمها.

كما دعا إلى إنشاء بنك التنمية الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني الذين يعانون من البطالة رغم حصولهم على مؤهلات علمية.

وفي سياق متصل، أشار عدنان النتشة، نائب رئيس الغرفة التجارية، إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية التي مر عليها أكثر من 30 عامًا لم تعد تلبي احتياجات الفلسطينيين، بل باتت تزيد من معاناتهم.

وأوضح أن القيود الإسرائيلية على المعابر والجسور تتسبب بتعطيل الاقتصاد، إذ انخفض عدد الشاحنات الداخلة إلى السوق الفلسطيني من 600 شاحنة يوميًا إلى ما بين 40 و50 شاحنة فقط.

وأضاف أن هذا الوضع يهدد الصناعات المحلية، لا سيما تلك المعتمدة على المواد الخام المستوردة، مثل صناعة البلاستيك، ويؤدي إلى فقدان آلاف العمال لوظائفهم.

من جانبه، قال مازن صغير، عضو الغرفة التجارية وأحد أصحاب مجموعة رويال الصناعية، أن غياب الكفاءة والاهتمام في الدوائر الحكومية يعيق التطوير والتنمية.

كما أشار إلى أن البنية التحتية، مثل طريق وادي النار، ما زالت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين بسبب الحوادث وتكاليف الوقود والوقت المهدر.

ودعا صغير إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتطوير الأداء الوطني بعيدًا عن سياسات التسول، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تحمل المسؤولية والعمل بشكل جماعي لتحقيق مستقبل أفضل.