العثور على جثة في جبل الحسين
التاريخ
1/8/2025 9:08:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة شاب عشريني من الجنسية المصرية داخل منزله في منطقة جبل الحسين، وفق مصدر أمني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم نقل
الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.
MENAFN08012025000208011052ID1109068667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.