اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في مدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية“بنوصلك”.
ووفقًا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الأمور على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
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