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اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

1/8/2025 8:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في مدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية“بنوصلك”.


ووفقًا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الأمور على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.

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