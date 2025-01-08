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القوات النيجيرية تصد هجوما لبوكو حرام في بورنو وتقتل 34 مسلحاً

1/8/2025 8:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش النيجيري، اليوم الأربعاء، إن قواته قتلت 34 مسلحًا في اشتباكات بولاية بورنو شمال شرق البلاد، حيث قُتل 6 جنود أيضًا.
وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال إدوارد بوبا إن الاشتباكات وقعت يوم السبت في قرية سابون جاري عندما نصب مسلحون كمينًا لقوات عائدة إلى قاعدة عسكرية.
وأضاف أن المسلحين ينتمون لجماعتي بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وكانوا يستقلون دراجات نارية وشاحنات محملة ببنادق.
وأشار إلى أن القوات النيجيرية تصدت بنجاح للهجوم، بدعم من ميليشيا قوة المهام المدنية المشتركة ومجموعات المتطوعين.
وقال بوبا إن 6 جنود قُتلوا في الاشتباك بينما أصابت عبوة ناسفة بدائية قائدًا للمتطوعين.
وأضاف أن القوات الجوية النيجيرية نفذت أيضًا غارات على المسلحين الفارين مما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى والمصابين.
وتواجه نيجيريا تمردًا مسلحًا منذ 16 عامًا في شمال شرق البلاد، تقوده في المقام الأول جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا المنبثق عنها، مما أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة، بما في ذلك عمليات نزوح جماعي وأزمة إنسانية.
الجزيرة








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