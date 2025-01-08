سامسونج توسع رؤية الذكاء الاصطناعي للجميع في 2025 CES لتقديم الذكاء الاصطناعي في كل يوم وفي كل مكان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أزاحت شركة سامسونج إلكترونيكس الستار عن رؤيتها الجديدة "الذكاء الاصطناعي للجميع" في 2025 CES، مع التركيز على جعل الذكاء الاصطناعي تجربة ممتدة في كل يوم وفي كل مكان، وتعتمد سامسونج على قوتها في مجال الذكاء الاصطناعي والذي يمتد لأكثر من 10 سنوات لدمج الذكاء في حياتنا اليومية، مما يمكّن الأفراد من تجربة عالم أكثر تخصيصاً وتأثيراً وتمكيناً.



هذا وافتتح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة (DX) في سامسونج، جونج-هي هان، مؤتمراً صحفياً ضمن فعاليات معرض 2025 CES، كاشفاً خلاله عن خارطة الطريق لشركة سامسونج في مجال الذكاء الاصطناعي المنزلي، والتي تعد بمثابة خطة استراتيجية لإعادة تعريف مفهوم المنزل من خلال تقديم خدمات مخصصة عبر جميع الأجهزة الذكية المتصلة. وتُعد هذه الاستراتيجية، إلى جانب ابتكارات سامسونج في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والشاشات، التزام سامسونج طويل الأمد بالابتكار لتحسين رفاهية الإنسان، كما أنها تعمل على جلب قوة الذكاء الاصطناعي إلى التجارب اليومية للأشخاص لتحسين حياة للجميع.



وقال هان حول هذا الشأن: "فخور للغاية بكيفية إدخالنا لتقنيات ذكية إلى المنزل مع ربط الأجهزة الأساسية، ووضع المعايير لمنزل المستقبل هذا العام في معرض CES، مؤكدين التزامنا بتقديم تجارب مخصصة من خلال مجموعة واسعة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. سنواصل رحلة قيادة الذكاء الاصطناعي في المنزل وخارجه، ليس فقط للعقد القادم، بل للقرن القادم."



تجارب أروع للحياة اليومية

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم رئيس مركز التجربة المتصلة في سامسونج إلكترونيكس-أمريكا، جوناثان جابريو، مزيداً من التفاصيل حول رؤية سامسونج للذكاء الاصطناعي المنزلي، مؤكداً التزام الشركة بدمج الذكاء الاصطناعي عبر كامل التجربة المتصلة لتلبية أنماط الحياة المتنوعة، بدءاً من الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، وصولاً إلى العائلات متعددة الأجيال التي تعيش تحت سقف واحد، حيث يتعلم الذكاء الاصطناعي المنزلي من العادات ويتكيف مع روتين الأفراد اليومي لتقديم تجربة منزل ذكي مخصصة بشكل استثنائي.



وتؤكد سامسونج باستمرار على مبدأ حماية خصوصية المستخدمين، خاصة مع إدخال المزيد من الأجهزة المتصلة إلى منازلهم، لاسيما أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر تخصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة، وهو ما دفع الشركة لتوسيع قدرات الأمن لديها، حيث تحمي Matrix Knox Samsung الأجهزة المنزلية، جبناً إلى جنب مع الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز، باستخدام تكنولوجيا البلوك-تشين الخاصة بها، مما يضمن عمل الأجهزة المتصلة معاً لحماية منزل المستخدم وبياناته وكل أجهزته من التهديدات الرقمية. وبالتوازي مع ذلك، توفر لوحة التحكم في Matrix Knox Samsung تحكماً في الخصوصية، كما تقدم سامسونج إدارة أمنية مبسطة لجميع الأجهزة المتصلة في المنزل مع تزامن المعلومات بين الأجهزة، وتضمن مزامنة البيانات إمكانية تشفيرها أو فك تشفيرها فقط من أجهزة المستخدم، في الوقت الذي تضيف Vault Knox Samsung فيه طبقة حماية إضافية، حيث يتم حفظ المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو الأرقام السرية في موقع آمن.



وتوفر واجهة سامسونج UI One تجربة برمجية متكاملة عبر جميع أجهزة سامسونج المتصلة، مما يعزز التفاعل بين الأجهزة، كما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويوفر تحديثات برمجية لمدة تصل إلى سبع سنوات.



وتعد منصة SmartThings، الركيزة الأساسية لهذه الرؤية، وهي التي توفر إمكانيات الاتصال الذكي لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم، ويتم تجهيز SmartThings بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط تجربة المنزل الذكي وجعلها أكثر تخصيصاً وراحة، حيث تعتمد المنصة على تقنية الاستشعار البيئي التي تفهم بشكل حدسي بيئة المستخدم ومواقع الأشياء المحيطة به، عبر تحليل الحركات البشرية والأصوات المحيطية باستخدام الأجهزة المتصلة داخل المنزل، مما يتيح لتلك الأجهزة الاستجابة والتكيف بشكل ذكي وسلس مع الروتين اليومي للمستخدمين.



وسيتم دمج المساعد الصوتي المحسن Voice Bixby باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة سهولة الاستخدام، حيث تم تدريب المساعد ليتمكن من التعرف على الأصوات الفردية والاستجابة للأوامر بطريقة تناسب كل مستخدم على حدة.



ومن خلال منصة SmartThings، يتم تبسيط الحياة اليومية وذلك عبر Connect Flex، وهو برنامج استجابة الطلب على الطاقة من سامسونج، والذي يحفز العملاء على تسجيل أجهزتهم مع SmartThings واستخدام Energy SmartThings، ويمكن للمستخدمين من تقليل الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والحصول على مكافآت على شكل نقاط من برنامج مكافآت سامسونج Rewards .Samsung

وتُتيح هذه التحديثات الذكية للمستخدمين الاستفادة من الوقت الذي كانوا يقضونه سابقاً في إدارة المنزل، مما يسمح لهم بالتركيز على ما هو أهم واستكشاف شغف جديد.



وخلال المؤتمر سلطت الشركة الضوء على جهازي Pro Book5 Galaxy و360 Book5 Galaxy الجديدان من سامسونج، وهما كمبيوتران مزودان بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها لتعزيز الإنتاجية مع معالجات 2) (Series Ultra CoreTM Intel® وتعزيز الإبداع مع ميزات مثل Select AI التي تجعل التصفح سهلاً، ومثل Samsung Studio الذي يتيح للمستخدمين تحرير المحتوى عبر هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في أي وقت وأي مكان، سواء في المنزل أو أثناء التنقل. كذلك، تم تسليط الضوء على Remaster Photo الذي يقوم مدعوماً بوحدة المعالجة العصبية بتحسين الصور منخفضة الدقة وتحويلها إلى صور عالية الجودة، وعلى Share Storage الذي يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى الملفات على هواتفهم الذكية من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يجنبهم عملية التنزيل.



ومع التركيز على الإنتاجية تأتي أيضاً الاستباقية، فعندما يلتقي الذكاء الاصطناعي مع Health Samsung تمنح سامسونج المستخدمين القدرة على التحكم في صحتهم، وذلك من خلال رؤى صحية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تم جمعها عبر Ring Galaxy وGalaxy Watch، وتساعد سامسونج المستخدمين على فهم بياناتهم واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن صحتهم، وستُحسن هذه القدرات الجديدة التجربة العامة لـHealth Samsung، الذي يبرز كحل صحي شامل يدمج كل جوانب المنزل بسلاسة.



الترفيه في عصر الذكاء الاصطناعي

تقدم أحدث تجارب الشاشات من سامسونج، المدعومة بتقنيةAI Vision Samsung ، سعادة كبيرة لجميع المستخدمين من خلال التخصيص غير المسبوق والميزات الجديدة المثيرة، حيث تدمج التجربة الشاشة مع الذكاء الاصطناعي، مقدمةً خصائص مثل خلفيات يمكن للمستخدمين اختيارها والترجمة الحية والبحث بنقرة واحدة، وتتواجد شاشة 8K QLED Neo في طليعة هذه التكنولوجيا، حيث توفر أرقى تجارب المشاهدة من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Pro Upscaling AI 8K، و HDR Auto Remastering Pro، و - Pro Booster Color التي تعمل جميعها خلف الكواليس لتحسين جودة الصورة بشكل ذكي. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التوسع في تجربة الفن فيFrame The، مما يسمح لجميع أجهزة QLED من سامسونج أن تأتي مع مجموعة رقمية تضم أكثر من 3,000 قطعة فنية، مما يجعلها قادرة على تحويل أي غرفة إلى معرض شخصي.



ويظهر التزام سامسونج باستراتيجية "الشاشات في كل مكان" من خلال خيارات العرض الجديدة لأجهزتها، بما في ذلك الثلاجات الجديدة المزودة بشاشات 9 بوصة من Home AI وأجهزة أخرى بشاشات 7 بوصات، وسيتمكن المستهلكون من الاستمتاع بوظائف معززة - بما في ذلك خدمات الترفيه المتنوعة، وميزات الذكاء الاصطناعي مثلInside Vision AI ، والوصول المباشر إلى خدمة التسوق عبر الإنترنت - Instacart على مجموعة أوسع من المنتجات.



وبعيداً عن المنزل، تستعد ابتكارات سامسونج في مجال الذكاء الاصطناعي لتحويل فئات وصناعات جديدة مع Pro SmartThings، والذي تم تصميمه لتقديم نفس الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركاء الأعمال، وهو حل يمتد من المنازل متعددة الأسر إلى المساحات التجارية، والفنادق، والمدارس، والمزيد، ومنذ إطلاقه في حزيران الماضي، وفر Pro SmartThings تكاملات لفهم أفضل لاستهلاك الطاقة للشركات، وتحديد الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة بشكل استباقي، وتقديم التحكم الشامل في الحلول المتصلة. وتعمل سامسونج مع شركائها لإنشاء منصة مبتكرة، وهي تقنية المستقبل (FIT) ، للأعمال والمباني الكبرى لوضع ضوابط مناخية آلية تساعد في توفير الطاقة وتقليل تكاليف الكهرباء Everywhere AI .Taking



تعمل الشركة أيضاً مع سامسونج للصناعات الثقيلة على تعاون جديد مع SmartThings يستخدم معيار الاتصال Matter للاتصال بالسفن المتوافقة، ويقدم SmartThings للسفن وضع ما قبل الإبحار، الذي يسمح للقادة والطواقم بأتمتة بدء تشغيل المحرك وتشغيل إعدادات درجة الحرارة والإضاءة، مما يوفر الوقت والطاقة، كما يوفر وضع الرعاية عرضاً كاملاً لقوة السفينة وأنظمة التكييف وأجهزة إنذار الدخان، بينما يقوم وضع الحماية بمراقبة أي نشاط غير طبيعي باستمرار - وسيقوم بتنبيه القائد والطواقم بأي نشاط غير طبيعي.



وبالإضافة إلى ذلك، تقوم سامسونج بتوسيع تكاملاتها بين SmartThings وصناعة السيارات من خلال شراكة جديدة مع مجموعة هيونداي موتور لتوفير SmartThings في سيارات هيونداي الكهربائية، حيث يمكن للمستخدمين الآن استخدام SmartThings Find لتحديد موقع سياراتهم المتوقفة بسهولة، حتى وسط مواقف السيارات المزدحمة، ويمكن للشركة مع قوة الذكاء الاصطناعي تقديم توصيات بشأن وقت شحن السيارات الكهربائية استناداً إلى الجداول الزمنية والأسعار، وفي حال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في الحي، يقوم النظام تلقائياً بتفعيل وضع النسخ الاحتياطي للبطارية، الذي يعمل جنباً إلى جنب مع وضع الطاقة الذكية لتمديد طاقة البطارية لتشغيل الأجهزة الأساسية في المنزل.



وفي صناعة السيارات، تواصل سامسونج وشركتها الفرعية هارمان التزامهما بتحسين تجربة الركاب داخل السيارة من خلال تقديم منتجات جديدة تحدث نقلة نوعية في كابينة القيادة.



وتعد الصورة الرمزية الذكية داخل السيارة التي طورتها هارمان، والتي تعمل كـ "كابتن رقمي" متقدم، أحد هذه الابتكارات؛ إذ يدمج هذا النظام وظائفه بسلاسة مع حلول أخرى، مثل Care Ready و Vision Ready لتوقع احتياجات السائقين بينما يركزون على الطريق.



تمكين الجيل القادم

وفي هذا الصدد، أكدت نائبة الرئيس في مركز الاستدامة المؤسسي، إني هي تشونج، على استناد رؤية سامسونج "الذكاء الاصطناعي للجميع" إلى التزام العلامة التجارية باستغلال قوة التكنولوجيا المتقدمة من أجل عالم أفضل وأكثر شمولاً، مبينةً أن سامسونج تقوم بتقديم ميزات وصول متنوعة ومحسّنة من خلال أجهزتها وخدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من القدرة على مزامنة ميزات الوصول عبر الأجهزة المنزلية من الهاتف الذكي بشكل تلقائي.



واعتباراً من النصف الأول من هذا العام، سيقوم Bixby تلقائياً بعرض النصوص في وضع التباين العالي على الأجهزة المتصلة أو توفير دليل صوتي لأفراد الأسرة ذوي الرؤية الضعيفة، وذلك ببساطة عن طريق التعرف على صوتهم، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف الرؤية، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الترجمة الصوتية عن طريق خفض الصوت بلغة أجنبية وقراءة الترجمة النصية باللغة التي يختارها المستخدم.



وأوضحت تشونج أيضاً كيف يمكن لمبادرات مثل Samsung Innovation Campus وSamsung Solve for Tomorrow وعمل الشركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، العمل على تمكين الجيل القادم من المبتكرين.



ويقدم برنامج Samsung Solve for Tomorrow الفرصة لأكثر من 2.6 مليون طالب في 66 دولة لاستخدام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لمعالجة التحديات في مجتمعاتهم، وأطلقت سامسونج واللجنة الأولمبية الدولية خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مجتمعاً رقمياً بعنوان People Enabling Tomorrow, for Together وعينت أفضل 10 فرق من البرنامج من مختلف أنحاء العالم كسفراء للمجتمع، وفي الوقت نفسه، ساعد Campus Innovation Samsung في إعداد ما يقرب من 180,000 شاب في 33 دولة لسوق العمل من خلال التدريب على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.



هذا وقد انضم مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، في رسالة فيديو إلى نائب الرئيس تشونج لمشاركة تحديث حول شراكة سامسونج مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستغلال قوة التكنولوجيا في الأعمال الخيرية، ومنذ انطلاقه قبل خمس سنوات، تمكن تطبيق Goals Global Samsung من جمع أكثر من 20 مليون دولار بفضل ما يقرب من 300 مليون مستخدم يستخدمون هواتف جالاكسي أو الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية من سامسونج. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر التعاون المشترك بين سامسونج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مبادرة Generation17 في إلهام شباب استثنائيين حول العالم يحفزون مجتمعاتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

