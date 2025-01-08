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باريس تؤكد فرار 55 عسكريا أوكرانيّا من التدريب في فرنسا

1/8/2025 8:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الأربعاء فرار 55 عسكريا من اللواء 155 الأوكراني أثناء تدريبهم في فرنسا.
وقال ليكورنو لإذاعة "أوروبا 1": "عندما كان نصف اللواء يتدرب في البلاد، كانت هناك 55 حالة فرار من الخدمة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأرقام التي نشرها الصحفيون الأوكرانيون، "غير مؤكدة".
وفي وقت سابق أكد ميخايلو دراباتيي قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني فرار الجنود في اللواء 155 الذي يحمل اسم آنا كييفسكايا، والذين مروا بفترة التدريب العسكري في فرنسا.


وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" قبل ذلك أن أوكرانيا فتحت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة العسكرية" بحق الجنود من لواء آنا كييفسكايا الذي تم تدريبه في فرنسا.

ووفقا لها، فإن 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة.


وأنهت فرنسا تدريب 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 الأوكراني في 14 نوفمبر 2024، بما في ذلك 3 كتائب مشاة وسلاح الهندسة والمدفعية ووحدات المراقبة الجوية الأرضية والاستطلاع.


من جهتها كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن عدد الفارين من صفوف القوات الأوكرانية خلال 10 أشهر من عام 2024 تضاعف تقريبا مقارنة بإجمالي إحصائيات عامي 2022 و2023. وفي عام 2024 تم رفع 60 ألف قضية.

RT

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