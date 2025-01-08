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شمول 60 مسجدًا في الطفيلة بمشروعات الطاقة الشمسية

1/8/2025 8:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد المساجد التي تستخدم الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية في عمليات الإضاءة والتكييف في محافظة الطفيلة 60 مسجدًا منتشرة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مما أسهم في تخفيض فواتير الكهرباء.
وخصص مجلس محافظة الطفيلة 160 ألف دينار لغايات شمول نحو 20 مسجدًا جديدًا بخدمات الطاقة الشمسية.
وقال مدير مديرية أوقاف الطفيلة، لؤي الذنيبات، إن التجربة ستُعمم على باقي مساجد المحافظة، البالغ عددها 210 مساجد، والتي تتجاوز قيمة فواتيرها الشهرية نحو 20 ألف دينار.
ولفت إلى أن الوفَر المتحقق من فواتير الكهرباء سيوجه إلى تحسين أوضاع المساجد، سواء في الأبنية أو الإضافات على المرافق، موضحًا أن وزارة الأوقاف ساهمت بنحو 25 بالمئة من تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجلس المحافظة.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تم تنفيذها من قبل شركات متخصصة في الطاقة المتجددة، والتي قامت بتركيب مئات الخلايا الشمسية على أسطح المساجد بطرق تلتقط الطاقة الصادرة عن الشمس، وتحولها إلى مكثفات وخلايا تخزين.
وجرى تركيب تلك الخلايا بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء من خلال أجهزة تعمل بالتوافق بين التيار الكهربائي الخاص بالشركة وأجهزة تخزين الطاقة الشمسية.
بترا









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