الشلبي يتابع تأسيس جمعية تعاونية في جبل بني حميدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع مدير عام المؤسسة التعاونية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، في مقر مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة "جبل بني حميدة" بمحافظة مأدبا، إجراءات إنشاء جمعية تعاونية لسيدات المجتمع اللواتي تلقين دورات تدريبية في المركز.



وقال الشلبي، إن الزيارة جاءت تنفيذاً لمخرجات زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للمركز أخيرًا، ولقائه بعدد من خريجات المركز للمساعدة في إيجاد مصادر وتشغيل للمتدربات فيه، والمساهمة في تنمية المنطقة.



وأضاف أن التوجه لدعم خريجات المركز والمتدربات من خلال العمل على تأسيس جمعية تعاونية يهدف إلى ضمان استمرارية وديمومة عملهن، عبر إقامة مشروع ريادي يوفر فرص عمل لهن، ويساهم في متابعة العمل والإنتاج في مجال تدريبهن، ويؤسس لأنشطة اقتصادية واجتماعية تدر دخلا عليهن.