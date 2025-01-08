الشلبي يتابع تأسيس جمعية تعاونية في جبل بني حميدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تابع مدير عام المؤسسة التعاونية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، في مقر مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة "جبل بني حميدة" بمحافظة مأدبا، إجراءات إنشاء جمعية تعاونية لسيدات المجتمع اللواتي تلقين دورات تدريبية في المركز.
وقال الشلبي، إن الزيارة جاءت تنفيذاً لمخرجات زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للمركز أخيرًا، ولقائه بعدد من خريجات المركز للمساعدة في إيجاد مصادر دخل وتشغيل للمتدربات فيه، والمساهمة في تنمية المنطقة.
وأضاف أن التوجه لدعم خريجات المركز والمتدربات من خلال العمل على تأسيس جمعية تعاونية يهدف إلى ضمان استمرارية وديمومة عملهن، عبر إقامة مشروع ريادي يوفر فرص عمل لهن، ويساهم في متابعة العمل والإنتاج في مجال تدريبهن، ويؤسس لأنشطة اقتصادية واجتماعية تدر دخلا عليهن.
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