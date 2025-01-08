Wednesday, 08 January 2025 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشلبي يتابع تأسيس جمعية تعاونية في جبل بني حميدة

1/8/2025 8:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع مدير عام المؤسسة التعاونية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، في مقر مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة "جبل بني حميدة" بمحافظة مأدبا، إجراءات إنشاء جمعية تعاونية لسيدات المجتمع اللواتي تلقين دورات تدريبية في المركز.


وقال الشلبي، إن الزيارة جاءت تنفيذاً لمخرجات زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للمركز أخيرًا، ولقائه بعدد من خريجات المركز للمساعدة في إيجاد مصادر دخل وتشغيل للمتدربات فيه، والمساهمة في تنمية المنطقة.


وأضاف أن التوجه لدعم خريجات المركز والمتدربات من خلال العمل على تأسيس جمعية تعاونية يهدف إلى ضمان استمرارية وديمومة عملهن، عبر إقامة مشروع ريادي يوفر فرص عمل لهن، ويساهم في متابعة العمل والإنتاج في مجال تدريبهن، ويؤسس لأنشطة اقتصادية واجتماعية تدر دخلا عليهن.

MENAFN08012025000208011052ID1109068342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث