Wednesday, 08 January 2025 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تطلق سراح الصحفية الإيطالية سالا

1/8/2025 8:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء إطلاق سراح المواطنة سيسيليا سالا الصحفية المحتجزة في إيران.
وجاء في بيان لمكتب ميلوني أن "الطائرة التي تقل الصحفية غادرت طهران قبل دقائق بعد عمل مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية"، مشيرا إلى أن إطلاق سراح سالا جاء بعد "العمل المكثف من خلال القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".
وشكرت ميلوني في البيان "كل من ساهم في جعل عودة سيسيليا ممكنة". وأضافت أنها أبلغت والدي سالا شخصيا بإطلاق سراحها.


وكان اعتقال سالا أثناء قيامها بمهمة صحفية في إيران، قد أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس، أنه استدعى السفير الإيراني لدى روما، بهذا الصدد.

RT

MENAFN08012025000208011052ID1109068341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث