باريس: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي قد يرفع قريبا بعض العقوبات التي فرضها ضد سوريا، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليها.وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح لإذاعة "فرنسا الدولية RFI" إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا قريبا دون أن يحدد توقيتا محددا، مشيرا إلى أن رفع المزيد من العقوبات السياسية سيعتمد على كيفية تعامل القيادة السورية الجديدة مع عملية الانتقال وضمان الحصرية.



وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن 3 دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل يوم 27 يناير.



وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمدادات الطاقة.



ومطلع الأسبوع الجاري، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد انتهاء حكم بشار الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.



وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، التي لا تتوفر إلا لمدة ساعتين أو 3 ساعات يوميا في أغلب المناطق. وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.



وتسمح الإعفاءات الأمريكية ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو، لكنها لا تزيل أي عقوبات.

RT