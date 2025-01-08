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الرئيس يستقبل وفدا من مجموعة مستشفيات الاستشاري العربي

1/8/2025 8:11:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من مجموعة مستشفيات الاستشاري العربي برئاسة الدكتور سالم أبو خيزران.

وأطلع الوفد سيادته، على التحضيرات الجارية لافتتاح المركز الاستشاري للسرطان قريباً، بالإضافة إلى افتتاح مصنع الأوكسجين السائل، ضمن المشاريع الريادية التي تقوم بها المجموعة لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني.

وأكد السيد الرئيس، دعمه الكامل للمشاريع التي تهدف إلى توطين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأشار سيادته، إلى أهمية وجود تعاون وثيق بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام الذي يمس صحة المواطن، خاصة مرضى السرطان وذلك لتخفيف معاناتهم وتقديم الخدمة الأفضل لهم داخل مستشفيات الوطن.

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