الرئيس يستقبل وفدا من مجموعة مستشفيات الاستشاري العربي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من مجموعة مستشفيات الاستشاري العربي برئاسة الدكتور سالم أبو خيزران.
وأطلع الوفد سيادته، على التحضيرات الجارية لافتتاح المركز الاستشاري للسرطان قريباً، بالإضافة إلى افتتاح مصنع الأوكسجين السائل، ضمن المشاريع الريادية التي تقوم بها المجموعة لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني.
وأكد السيد الرئيس، دعمه الكامل للمشاريع التي تهدف إلى توطين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأشار سيادته، إلى أهمية وجود تعاون وثيق بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام الذي يمس صحة المواطن، خاصة مرضى السرطان وذلك لتخفيف معاناتهم وتقديم الخدمة الأفضل لهم داخل مستشفيات الوطن.
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