وزيرة شؤون الشباب والسفير الأمريكي يكرمان المشاركين في برنامج الأفلام الوثائقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أهمية اهتمام الشباب بصناعة الأفلام الوثائقية باعتبارها أداة فعالة لتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والسعي لتمكينهم وتعزيز دورهم في بناء المجتمع، بالإضافة إلى كونها وسيلة هامة لاستشراف المستقبل وتسليط الضوء على القضايا والأحداث المجتمعية عن طريق توثيقها بشكل مبتكر وبرؤية شبابية مختلفة.
جاء ذلك خلال حضور روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، وسعادة السيد ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، للحفل الختامي لبرنامج الأفلام الوثائقية، والذي نظمته وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين والذي أقيم في سينما EPIX بمجمع الدانة.
وأشارت وزيرة شؤون الشباب أن الأفلام الوثائقية توفر للشباب منصة للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم، وتمكنهم من تطوير مهاراتهم في مجالات البحث، والتصوير، والإخراج، والإنتاج، وغيرها ويؤهلهم لسوق العمل في هذه الصناعة الواعدة، مما يسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على المساهمة في إثراء صناعة الأفلام الوثائقية.
وأعربت عن فخرها بما أظهره الشباب من احترافية وشغف في تسليط الضوء على موضوعات وثائقية متنوعة بأسلوب مبتكر وجذاب، مما يؤكد قدرة الجيل الشاب على استخدام الوسائل الإبداعية في التعبير عن أفكارهم ورؤاهم بطرق مؤثرة ومُلهمة.
وأشادت بالتعاون الإيجابي بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في تنظيم البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في صناعة الأفلام الوثائقية وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة في هذا المجال.
من جانبه، أشاد
سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الوزارة في هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن التعاون كان مثمرًا للغاية، كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من المبادرات الرامية لنشر الفائدة للشباب البحريني، مؤكدًا أن الاحتفال بصناع الأفلام البحرينيين يُظهر مدى ما تعكسه أفلامهم الوثائقية بشكل جميل للعديد من جوانب الثقافة والتراث النابض بالحياة في مملكة البحرين. مهنئًا لهم على مساهمتهم في جعل الجمهور أكثر فهمًا وتقديرًا لقوة وتنوع مملكة البحرين وشعبها.
وأضاف: "إن حجر الزاوية في العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين هو التواصل الدائم بين شعبينا، وهذا البرنامج يوضح بشكل كبير أننا ونحن نعمل معًا، كبحرينيين وأمريكيين، نشكل فريقًا قويًا للغاية".
وكان الحفل قد بدأ بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي قام بإنتاجها الشباب المشاركون في البرنامج، ثم قامت سعادة وزيرة شؤون الشباب و سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأفلام المشاركة وهي: الدانة، أمل من الرماد، أبطال وراء المضمار، كما قاما بتتويج الفائزين بالجوائز الفردية وهم: أفضل إخراج جاسم أحمد - أمل من الرماد، أفضل إنتاج علاء الشويخ - أمل من الرماد، أفضل رواية - أمل من الرماد، أفضل تصوير سينمائي أنور الزكي وعبدالله ناصر – الدانة، أفضل مونتاج السيد مجتبى حسن - أمل من الرماد،
أفضل صور تيمور ولايات - أبطال وراء المضمار.
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