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وزيرة شؤون الشباب والسفير الأمريكي يكرمان المشاركين في برنامج الأفلام الوثائقية

1/8/2025 8:06:10 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أهمية اهتمام الشباب بصناعة الأفلام الوثائقية باعتبارها أداة فعالة لتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والسعي لتمكينهم وتعزيز دورهم في بناء المجتمع، بالإضافة إلى كونها وسيلة هامة لاستشراف المستقبل وتسليط الضوء على القضايا والأحداث المجتمعية عن طريق توثيقها بشكل مبتكر وبرؤية شبابية مختلفة.

جاء ذلك خلال حضور روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، وسعادة السيد ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، للحفل الختامي لبرنامج الأفلام الوثائقية، والذي نظمته وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين والذي أقيم في سينما EPIX بمجمع الدانة.

وأشارت وزيرة شؤون الشباب أن الأفلام الوثائقية توفر للشباب منصة للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم، وتمكنهم من تطوير مهاراتهم في مجالات البحث، والتصوير، والإخراج، والإنتاج، وغيرها ويؤهلهم لسوق العمل في هذه الصناعة الواعدة، مما يسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على المساهمة في إثراء صناعة الأفلام الوثائقية.

وأعربت عن فخرها بما أظهره الشباب من احترافية وشغف في تسليط الضوء على موضوعات وثائقية متنوعة بأسلوب مبتكر وجذاب، مما يؤكد قدرة الجيل الشاب على استخدام الوسائل الإبداعية في التعبير عن أفكارهم ورؤاهم بطرق مؤثرة ومُلهمة.

وأشادت بالتعاون الإيجابي بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في تنظيم البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في صناعة الأفلام الوثائقية وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد
سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الوزارة في هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن التعاون كان مثمرًا للغاية، كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من المبادرات الرامية لنشر الفائدة للشباب البحريني، مؤكدًا أن الاحتفال بصناع الأفلام البحرينيين يُظهر مدى ما تعكسه أفلامهم الوثائقية بشكل جميل للعديد من جوانب الثقافة والتراث النابض بالحياة في مملكة البحرين. مهنئًا لهم على مساهمتهم في جعل الجمهور أكثر فهمًا وتقديرًا لقوة وتنوع مملكة البحرين وشعبها.

وأضاف: "إن حجر الزاوية في العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين هو التواصل الدائم بين شعبينا، وهذا البرنامج يوضح بشكل كبير أننا ونحن نعمل معًا، كبحرينيين وأمريكيين، نشكل فريقًا قويًا للغاية".

وكان الحفل قد بدأ بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي قام بإنتاجها الشباب المشاركون في البرنامج، ثم قامت سعادة وزيرة شؤون الشباب و سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأفلام المشاركة وهي: الدانة، أمل من الرماد، أبطال وراء المضمار، كما قاما بتتويج الفائزين بالجوائز الفردية وهم: أفضل إخراج جاسم أحمد - أمل من الرماد، أفضل إنتاج علاء الشويخ - أمل من الرماد، أفضل رواية - أمل من الرماد، أفضل تصوير سينمائي أنور الزكي وعبدالله ناصر – الدانة، أفضل مونتاج السيد مجتبى حسن - أمل من الرماد،
أفضل صور تيمور ولايات - أبطال وراء المضمار.

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