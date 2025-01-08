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القائد العام لقوة دفاع البحرين يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري

1/8/2025 8:06:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بحضور الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، والفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء بسام محمد خميس المعراج رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، وذلك صباح اليوم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياسته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية، كما ناقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية.

وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها جميع أعضاء المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، كما حث معاليه على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك ومواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري، والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا.

حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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