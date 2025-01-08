القائد العام لقوة دفاع البحرين يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بحضور الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، والفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء بسام محمد خميس المعراج رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، وذلك صباح اليوم.
وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياسته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية، كما ناقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية.
وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها جميع أعضاء المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، كما حث معاليه على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك ومواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري، والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا.
حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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