الإعلان عن قائمة منتخبنا الوطني للسيدات بتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2025

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد حماد القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للسيدات، التي ستخوض تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2025، حيث ستقام التصفيات في تايلاند بنظام التجمع، وستنطلق في الحادي عشر من كانون الثاني الجاري.
وضمت القائمة كلاً من اللاعبات: سيرين غطّاس، وسارة الشخشير، وحلا صراوي، وليلى الشيخ، وميراف معروف، وديما الرمحي، وآية عابد، وشارلوت فيلبس، ونعومي فيلبس، ونور يوسف، ونارين أبو أصفر، وجينفر شطارة، ورند حلواني.
ويتنافس 18 منتخباً -تم توزيعها على أربع مجموعات- على تسع بطاقات مؤهلة للنسخة الثالثة من أبرز بطولات منتخبات كرة الصالات للسيدات في القارة. واستقر منتخبنا في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات: تايلاند (المستضيفة)، ولبنان، والبحرين، والعراق.
ويطمح منتخبنا (صاحب المركز الـ34 في التصنيف العالمي) إلى تحقيق مستويات جيدة لبلوغ نهائيات البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، إذ سيفتتح مشواره بلقاء شقيقه العراقي يوم السبت المقبل، ثم سيلاقي أصحاب الأرض في ثاني المواجهات يوم الاثنين 13 كانون الثاني، ثم سيواجه شقيقه اللبناني يوم الأربعاء، على أن يختتم مشوار التصفيات بلقاء البحرين في التاسع عشر من الشهر ذاته.
وحسب نظام التصفيات، يتأهل إلى النهائيات أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريق حاصل على المركز الثالث، لينضموا إلى الصين المستضيفة، وإيران واليابان الحاصلتين على المركزين الأول والثاني في نسخة 2018، لاستكمال رحلة اللقب في أيار/ مايو 2025
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