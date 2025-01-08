الإعلان عن قائمة منتخبنا الوطني للسيدات بتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2025

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد حماد القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للسيدات، التي ستخوض تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2025، حيث ستقام التصفيات في تايلاند بنظام التجمع، وستنطلق في الحادي عشر من كانون الثاني الجاري.

وضمت القائمة كلاً من اللاعبات: سيرين غطّاس، وسارة الشخشير، وحلا صراوي، وليلى الشيخ، وميراف معروف، وديما الرمحي، وآية عابد، وشارلوت فيلبس، ونعومي فيلبس، ونور يوسف، ونارين أبو أصفر، وجينفر شطارة، ورند حلواني.

ويتنافس 18 منتخباً -تم توزيعها على أربع مجموعات- على تسع بطاقات مؤهلة للنسخة الثالثة من أبرز بطولات منتخبات كرة الصالات للسيدات في القارة. واستقر منتخبنا في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات: تايلاند (المستضيفة)، ولبنان، والبحرين، والعراق.

ويطمح منتخبنا (صاحب المركز الـ34 في التصنيف العالمي) إلى تحقيق مستويات جيدة لبلوغ نهائيات البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، إذ سيفتتح مشواره بلقاء شقيقه العراقي يوم السبت المقبل، ثم سيلاقي أصحاب الأرض في ثاني المواجهات يوم الاثنين 13 كانون الثاني، ثم سيواجه شقيقه اللبناني يوم الأربعاء، على أن يختتم مشوار التصفيات بلقاء البحرين في التاسع عشر من الشهر ذاته.

وحسب نظام التصفيات، يتأهل إلى النهائيات أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريق حاصل على المركز الثالث، لينضموا إلى الصين المستضيفة، وإيران واليابان الحاصلتين على المركزين الأول والثاني في نسخة 2018، لاستكمال رحلة اللقب في أيار/ مايو 2025