مواطنون يصدون هجوما للمستعمرون على قرية بردلة بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - تمكن مواطنون في قرية بردلة في الأغوار الشمالية، من صد هجوم شنه عدد من المستعمرين، اليوم الأربعاء، على القرية.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستعمرين حاولت سرقة أبقار تعود للمواطن جمال عبد صوافطة في المنطقة الغربية من القرية.
وأضاف، أن مواجهات اندلعت بعد ذلك بين أهالي القرية والمستعمرين بمساندة قوات الاحتلال.
يذكر أن مستعمرين أقاموا بؤرة استعمارية رعوية غربي القرية قبل حوالي أسبوعين، ومنذ ذلك الحين شرعوا بتنفيذ اعتداءات وأعمال استفزازية ضد المواطنين.
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