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مواطنون يصدون هجوما للمستعمرون على قرية بردلة بالأغوار الشمالية

1/8/2025 7:08:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - تمكن مواطنون في قرية بردلة في الأغوار الشمالية، من صد هجوم شنه عدد من المستعمرين، اليوم الأربعاء، على القرية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستعمرين حاولت سرقة أبقار تعود للمواطن جمال عبد صوافطة في المنطقة الغربية من القرية.

وأضاف، أن مواجهات اندلعت بعد ذلك بين أهالي القرية والمستعمرين بمساندة قوات الاحتلال.

يذكر أن مستعمرين أقاموا بؤرة استعمارية رعوية غربي القرية قبل حوالي أسبوعين، ومنذ ذلك الحين شرعوا بتنفيذ اعتداءات وأعمال استفزازية ضد المواطنين.

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