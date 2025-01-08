الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقدسيا على هدم منزله في حي وادي الربابة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد المواطن شادي سمرين، بأن بلدية الاحتلال أخطرته بهدم منزله بذريعة "البناء دون ترخيص"، ما دفعه إلى هدمه ذاتيا، تجنبا للتكاليف الباهظة التي تفرضها البلدية في حال قامت آلياتها بالهدم.

وأوضح، أنه يقطن في المنزل منذ عام 2014، هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل، وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

كما تمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.