الخارجية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان.
وأشارت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار جرائم الاحتلال، كما حدث عند اقتحامه مخيم بلاطة باستخدام مركبة إسعاف واستهدافه المواطنين المدنيين، ما يؤكد زيف رواياته واستهدافه المباشر والمقصود للمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبرت الوزارة، هذه الجرائم تنفيذًا عمليًا واستنساخًا واضحًا لما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات بحق المواطنين في قطاع غزة، وتطبيقًا لسياساتها العدوانية في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالبت، بتحرك دولي عاجل لوقف مخططات الاحتلال وعدوانه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان.
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