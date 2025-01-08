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الخارجية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس

1/8/2025 7:08:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان.

وأشارت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار جرائم الاحتلال، كما حدث عند اقتحامه مخيم بلاطة باستخدام مركبة إسعاف واستهدافه المواطنين المدنيين، ما يؤكد زيف رواياته واستهدافه المباشر والمقصود للمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتبرت الوزارة، هذه الجرائم تنفيذًا عمليًا واستنساخًا واضحًا لما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات بحق المواطنين في قطاع غزة، وتطبيقًا لسياساتها العدوانية في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالبت، بتحرك دولي عاجل لوقف مخططات الاحتلال وعدوانه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان.

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