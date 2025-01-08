الاحتلال يهدم بركسا وحظيرة أغنام في مخماس

الاحتلال يهدم بركسا وحظيرة أغنام في مخماس
التاريخ
1/8/2025 7:08:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بركسا وحظيرة أغنام، في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت بركسا لصيانة المركبات، وحظيرة أغنام، وجرفت طريقا في القرية.
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