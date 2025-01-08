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الاحتلال يهدم بركسا وحظيرة أغنام في مخماس

1/8/2025 7:08:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بركسا وحظيرة أغنام، في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت بركسا لصيانة المركبات، وحظيرة أغنام، وجرفت طريقا في القرية.

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