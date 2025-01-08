مجمع ناصر الطبي: توقف الخدمة الصحية باستثناء أقسام العناية والعمليات لنفاد الوقود

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أعلن مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، توقف الخدمة الصحية، باستثناء أقسام العناية والعمليات، في ظل أزمة نفاد الوقود.
وأوضح مجمع ناصر، في بيان، أن كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع قد توقفت، ما عدا الأقسام الحرجة، وهي أقسام: العناية المركزة، والعمليات الطارئة، والكلية الصناعية، ومحطة الأكسجين، وإنارة قسم الطوارئ.
وحذر من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقا على أسرّة العناية، مشيرا إلى توقف كامل لمولدات المجمع، وما يعمل الآن فقط هو مولد صغير.
وأشار إلى أن كمية الوقود الموجود في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير لـثلاث ساعات فقط،
مؤكدا أن المجمع بحاجة إلى 5500 لتر سولار يوميا، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.
وناشد كل الجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.
ويسعي الاحتلال في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات إلى القضاء على منظومة الصحة في الشمال والجنوب، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والاندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيا، وتواجه نقصا حادا في الامدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.
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