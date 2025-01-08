مجمع ناصر الطبي: توقف الخدمة الصحية باستثناء أقسام العناية والعمليات لنفاد الوقود

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أعلن مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، توقف الخدمة الصحية، باستثناء أقسام العناية والعمليات، في ظل أزمة نفاد الوقود.

وأوضح مجمع ناصر، في بيان، أن كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع قد توقفت، ما عدا الأقسام الحرجة، وهي أقسام: العناية المركزة، والعمليات الطارئة، والكلية الصناعية، ومحطة الأكسجين، وإنارة قسم الطوارئ.

وحذر من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقا على أسرّة العناية، مشيرا إلى توقف كامل لمولدات المجمع، وما يعمل الآن فقط هو مولد صغير.

وأشار إلى أن كمية الوقود الموجود في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير لـثلاث ساعات فقط،



مؤكدا أن المجمع بحاجة إلى 5500 لتر سولار يوميا، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وناشد كل الجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

ويسعي الاحتلال في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات إلى القضاء على منظومة الصحة في الشمال والجنوب، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والاندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيا، وتواجه نقصا حادا في الامدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.