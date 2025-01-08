الرجوب شوكة في حلق المحتل بقلم لؤي شحادة

MENAFN - Palestine News )

يبدو أن حرص الفريق الرجوب على توثيق انتهاكات الاحتلال يؤرق الاحتلال، ولطالما أكد الفريق وجوب تخليص الرياضة من تداعيات السياسة، لتأتي محاولات الاحتلال على النقيض من مساعي الرجوب، فمطالبة الاحتلال بتنحية الرجوب، إمعان في جعل الرياضة رهينة للسياسة، وهو ما يتنافى ومبادئ اللجنة الأولمبية، وقد تزامن ذلك مع استهداف رياضيي غزة بشكل ممنهج ومتواصل وغير مسبوق.





إن مواقف وتصريحات الفريق الرجوب على ما يحدث في فلسطين من جرائم احتلالية بحق كل المكونات الفلسطينية ومنها الرياضة الفلسطينية هي "رد طبيعي مشروعاً ضد الاحتلال"من قائد وطني يعيش بنفس الظروف التي يعيشها شعبه ، وتصريحاته التي تخرج منه ما هي الا تعبير حقيقي لهم ومعاناة شعبه الذي يعيش نفس الحالة من القتل والنزوح اليومية دون ان يحرك العالم ساكنا.





فلم تكن يوماً تصريحات

الرجوب انتهاكا للقيم الأساسية التي تهدف الرياضة الدولية وتعزيزها بقيم السلام والوحدة والاحترام المتبادل.

الفريق الرجوب، هو أول من أخرج الكرت الأحمر، ولطالما طالب الفيفا باتخاذ موقف فإذا به يجد نفسه في دائرة الاستهداف، وكأن الاحتلال لا يروق له وجود الرجل في التشكيلة الأساسية في فريق الرياضيين المدافع عن حق رياضيي فلسطين في الحياة، فموقف الاحتلال لم يأت من فراغ وليس مستغربا، إذ يبدو أن الرجل يدفع ضريبة إصراره على محاكمة الاحتلال.



هنا اتوقف

وأوجه للأرعن

وزير الثقافة والرياضة الاحتلالي"زوهر" ما القول في قتلكم لأكثر

من 46 الف فلسطيني، منهم اكثر من 700 لاعب رياضي فلسطيني،

وتدمير اكتر من 286 منشأة رياضية واعتقال اكتر من 20 لاعبا فلسطيني.





اتريد ان تجعل القيادة الفلسطينية في واد والشعب الفلسطيني في واد اخر ، اخطات كثيرا ، ان مثل هذه المواقف تبين المعدن الحقيقي للقيادة الفلسطينية ومنها الرياضية التي كانت حاضرة في نقل هم وعذابات شعبنا .

سؤال اخر لهذا الواهم، اين انتم والاتحاد الدولي لكرة القدم من منع مشاركة فرق المستعمرات المقامة عنوة على ارضنا في الدوريات الرسمية.





كفاك يا زوهر وامثالك من محاولة قلب المشهد المؤلم في قطاع غزة وكافة الاراضي الفلسطينية، والحقيقة اقولها العالم الان يقف امام الحقيقه ولكن تخاذل المنظومة الدولية والميل بمكيالين قتلت الانسانية لكن لم تتمكن من قتل الحقيقه.





تصريحات الرجوب هي النفس الحي في هذا الشعب وقضيته، اتتوقع

يا "زوهر" ان يتنحى الرجوب جانبا

ويترك شعبه، لا والف لا ، فان الذي امضى اكثر من 17 عاما في سجون الاحتلال لقادر ان يجابهكم ولأضعف الايمان بالكلمة.







إن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لم يقف مكتوف الأيدي أمام الممارسات والجرائم الإسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، بل حمل شعار محاسبة الاحتلال قانونياً، فلجأ إلى الاتحادات القارية والدولية، مطالباً بإنصاف الرياضة الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.





ومن هنا نؤكد ونجزم جميعا بالقول والفعل على أرض الواقع وليست بشعارات وهمية. ومن يجب أن يطرد ويقال هو انتم واتحادكم الاحتلالي الإسرائيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبشكل فوري. لأنه

مطلباً فلسطيني سبق رسالتكم "للفيفا" ، لأنه يتعبر مطلباً قانونياً وشرعياً ضد الخروقات والتجاوزات والمخاطر التي تواجهها منظومة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

بفعل ممارسات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تدمير لكافة المنشآت الرياضية واستشهاد واعتقال وإصابة مئات الرياضيين بما فيهم عشرات النجوم في الألعاب الفردية والجماعية.





إن رسالة "زوهر" جاءت كردة فعل وتخوفاً من اعتماد مشروع قرار الفلسطيني المقدم "للفيفا" من اجل

إخضاع الاتحاد الإسرائيلي الاحتلالي لكرة القدم للمساءلة والمحاسبة، لانتهاكاته الواضحة لقوانين "الفيفا" وعزلها، وعجزاً في مواجهة المشروع.





إن الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية "الرجوبية" وبحكنتها السياسية إستطاعت ان تجعل العالم كله يصطف خلف قضيتنا الفلسطينية في كافة المحافل الدولية دون استثناء، مما أثار غضب اسرائيل وحكومتها واصبحت "تضرب اخماساً بأسداس"، مدركة ان سياسة وحنكة القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، لا تقف على الجانب السياسي فقط بل امتدت إلى كل الجوانب دون استثناء، واصبحت اسرائيل تصف كل من يقف امام سياستها الفاشية "بالإرهابي" ويجب معاقبته والقضاء على تحركاته الدبلوماسية، وخير دليل على ذلك

رسالة "زوهر" للفيفا وكذلك التهديدات التي صدرت عن أكتر من وزير احتلالي إسرائيلي.









في النهاية نذكرك أيها الواهم "زوهر" بالمثل الشعبي الفلسطيني الذي يقول "الكف ما بناطح المخرز"