ماء البتولا.. ينبوع صحة وجمال شعرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعد ماء البتولا بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر، حيث إنه يعمل على تقوية بنية الشعر، وتهدئة فروة الرأس المتهيجة، مما يحمي الشعر من التساقط.كنز من المعادن والفيتاميناتوأوضحت مجلة "Brigitte" في موقعها على الإنترنت أن ماء البتولا هو ماء مستخلص من شجرة البتولا، وهو يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، التي تعمل على تقوية بنية الشعر، حيث إنه يحتوي على الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين C.



كما يزخر ماء البتولا بمركبات الفلافونويد، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، مما يجعلها توفر حماية للشعر مما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تهاجم بصيلات الشعر.

تهدئة فروة الرأس

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن ماء البتولا يعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة، كما أنه يمتاز بتأثير إيجابي على نشاط جذور الشعر، مما يساعد في إبطاء تساقط الشعر.

كما يساهم ماء البتولا في تنظيم عملية إنتاج الزهم، مما يساعد في علاج مشكلة قشرة الرأس الدهنية والجافة على حد سواء.

معدل الاستعمال

وعن معدل الاستعمال، أشارت المجلة إلى أنه يمكن تطبيق ماء البتولا كماسك بمعدل مرة كل أسبوع لتجديد وتنشيط فروة الرأس.

وإذا كان المنتج يخلو من الكحول، فإنه يمكن نظرياً استعمال ماء البتولا بعد كل مرة غسل للشعر، الأمر الذي يعد مفيداً للغاية في حالة قشرة الرأس.

24